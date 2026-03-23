Ман Сити взял трофей, капитан Лунин, гол Степанова, Усик – вице-президент

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22 марта.

1A. Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги

Дубль Ника О'Райли принес трофей для Манчестер Сити

1B. Титулы Кубка лиги. Историческая таблица: Ман Сити взял 9-й трофей

В финале команда Гвардиолы обыграла Арсенал благодаря дублю Нико О'Райли

1C. 40 трофеев в тренерской карьере. Гвардиола добился невероятного показателя

Пеп добавил в свой актив с Ман Сити титул обладателя Кубка лиги 2025/26

2A. Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико

Команды забили пять голов в топ-матче Ла Лиги

2B. ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе

Андрей на 10 минут получил капитанскую повязку мадридского Реала

2C. Райо простил. Барселона минимально победила в матче Ла Лиги

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба

3A. Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате

Также претендуют на высокие места Полесье Житомир и Динамо Киев

3B. Четыре становятся львовской нормой. Карпаты уничтожили Оболонь

Команда под руководством Франа Фернандеса наконец-то нашла свою игру

3C. На помощь пришел угловой. Колос победил Верес

Гол Козика принес Колосу первую победу над ровенчанами с февраля 2024 года

4A. Хладнокровный Степанов. Гол украинца принес победу Утрехту

Артем уверенно разобрался с защитниками и вратарем Гоу Эхед Иглз

4B. ВИДЕО. Украинский Холанд. Степанов забил третий мяч в Нидерландах

Артем переиграл голкипера Гоу Эхед Иглз

5A. Месси забил со штрафного. Интер Майми вырвал победу в матче MLS на 5 голов

22 марта цапли на выезде переиграли Нью-Йорк Сити со счетом 3:2

5B. У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол

Яремчук получил травму колена и рискует пропустить матч со шведами

6A. На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении – снова мировой рекорд

Девинн Чарлтон из Багамских островов пробежала 60 м с барьерами за 7,65 сек

6B. Украина – в топ-5. Итоговый медальный зачет ЧМ-2026 по легкой атлетике

Золото взяли Ярослава Магучих и Олег Дорощук, серебро – Юлия Левченко

7A. Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами

Элина в двух сетах уступила Хейли Баптист в матче 1/16 финала WTA 1000

7B. Костюк снова уступила Рыбакиной и завершила выступления в Майами

Марта не сумела справиться с Еленой в матче 1/16 финала тысячника во Флориде

7C. Завацкая завоевала трофей ITF W35 в Испании, в финале оформив баранку

Катарина стала чемпионкой грунтовых соревнований в городе Сабаделль

8A. Таисия Онофрийчук завоевала еще три золота на этапе Гран-при в Марбелье

Украинская гимнастка выиграла упражнения с обручем, мячом, лентой

8B. Камбек и максимум в финале. Ронни сенсационно проиграл за трофей World Open

Уступая 0:4, Тепчайя Ун-Ну из Таиланда выиграл матч со счетом 10:7

9A. Итальянское прощание. Виттоцци выиграла последнюю гонку Кубка мира

Лиза на последних метрах вытеснила Ханну Эберг

9B. Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ

Мужской масс-старт замыкал программу Кубка мира по биатлону

9C. Завершающие старты, имена последних призеров и прощание с биатлоном

Анализ заключительных гонок текущего сезона Кубка мира

10A. ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт с футбольным клубом

Александр стал первым вице-президентом житомирского Полесья

10B. Хижняк и Лапин: непродолжительная прогулка в Лесниках

Когда достижение результата не откладывают в долгий ящик