Ман Сити взял трофей, капитан Лунин, гол Степанова, Усик – вице-президент
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22 марта.
1A. Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Дубль Ника О'Райли принес трофей для Манчестер Сити
1B. Титулы Кубка лиги. Историческая таблица: Ман Сити взял 9-й трофей
В финале команда Гвардиолы обыграла Арсенал благодаря дублю Нико О'Райли
1C. 40 трофеев в тренерской карьере. Гвардиола добился невероятного показателя
Пеп добавил в свой актив с Ман Сити титул обладателя Кубка лиги 2025/26
2A. Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Команды забили пять голов в топ-матче Ла Лиги
2B. ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
Андрей на 10 минут получил капитанскую повязку мадридского Реала
2C. Райо простил. Барселона минимально победила в матче Ла Лиги
Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба
3A. Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Также претендуют на высокие места Полесье Житомир и Динамо Киев
3B. Четыре становятся львовской нормой. Карпаты уничтожили Оболонь
Команда под руководством Франа Фернандеса наконец-то нашла свою игру
3C. На помощь пришел угловой. Колос победил Верес
Гол Козика принес Колосу первую победу над ровенчанами с февраля 2024 года
4A. Хладнокровный Степанов. Гол украинца принес победу Утрехту
Артем уверенно разобрался с защитниками и вратарем Гоу Эхед Иглз
4B. ВИДЕО. Украинский Холанд. Степанов забил третий мяч в Нидерландах
Артем переиграл голкипера Гоу Эхед Иглз
5A. Месси забил со штрафного. Интер Майми вырвал победу в матче MLS на 5 голов
22 марта цапли на выезде переиграли Нью-Йорк Сити со счетом 3:2
5B. У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Яремчук получил травму колена и рискует пропустить матч со шведами
6A. На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении – снова мировой рекорд
Девинн Чарлтон из Багамских островов пробежала 60 м с барьерами за 7,65 сек
6B. Украина – в топ-5. Итоговый медальный зачет ЧМ-2026 по легкой атлетике
Золото взяли Ярослава Магучих и Олег Дорощук, серебро – Юлия Левченко
7A. Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Элина в двух сетах уступила Хейли Баптист в матче 1/16 финала WTA 1000
7B. Костюк снова уступила Рыбакиной и завершила выступления в Майами
Марта не сумела справиться с Еленой в матче 1/16 финала тысячника во Флориде
7C. Завацкая завоевала трофей ITF W35 в Испании, в финале оформив баранку
Катарина стала чемпионкой грунтовых соревнований в городе Сабаделль
8A. Таисия Онофрийчук завоевала еще три золота на этапе Гран-при в Марбелье
Украинская гимнастка выиграла упражнения с обручем, мячом, лентой
8B. Камбек и максимум в финале. Ронни сенсационно проиграл за трофей World Open
Уступая 0:4, Тепчайя Ун-Ну из Таиланда выиграл матч со счетом 10:7
9A. Итальянское прощание. Виттоцци выиграла последнюю гонку Кубка мира
Лиза на последних метрах вытеснила Ханну Эберг
9B. Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Мужской масс-старт замыкал программу Кубка мира по биатлону
9C. Завершающие старты, имена последних призеров и прощание с биатлоном
Анализ заключительных гонок текущего сезона Кубка мира
10A. ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт с футбольным клубом
Александр стал первым вице-президентом житомирского Полесья
10B. Хижняк и Лапин: непродолжительная прогулка в Лесниках
Когда достижение результата не откладывают в долгий ящик
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
