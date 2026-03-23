Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити взял трофей, капитан Лунин, гол Степанова, Усик – вице-президент
Другие новости
23 марта 2026, 09:53 | Обновлено 23 марта 2026, 10:16
352
0

Ман Сити взял трофей, капитан Лунин, гол Степанова, Усик – вице-президент

Главные новости за 22 марта на Sport.ua

23 марта 2026, 09:53 | Обновлено 23 марта 2026, 10:16
352
0
Ман Сити взял трофей, капитан Лунин, гол Степанова, Усик – вице-президент
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22 марта.

1A. Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Дубль Ника О'Райли принес трофей для Манчестер Сити

1B. Титулы Кубка лиги. Историческая таблица: Ман Сити взял 9-й трофей
В финале команда Гвардиолы обыграла Арсенал благодаря дублю Нико О'Райли

1C. 40 трофеев в тренерской карьере. Гвардиола добился невероятного показателя
Пеп добавил в свой актив с Ман Сити титул обладателя Кубка лиги 2025/26

2A. Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Команды забили пять голов в топ-матче Ла Лиги

2B. ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
Андрей на 10 минут получил капитанскую повязку мадридского Реала

2C. Райо простил. Барселона минимально победила в матче Ла Лиги
Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба

3A. Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Также претендуют на высокие места Полесье Житомир и Динамо Киев

3B. Четыре становятся львовской нормой. Карпаты уничтожили Оболонь
Команда под руководством Франа Фернандеса наконец-то нашла свою игру

3C. На помощь пришел угловой. Колос победил Верес
Гол Козика принес Колосу первую победу над ровенчанами с февраля 2024 года

4A. Хладнокровный Степанов. Гол украинца принес победу Утрехту
Артем уверенно разобрался с защитниками и вратарем Гоу Эхед Иглз

4B. ВИДЕО. Украинский Холанд. Степанов забил третий мяч в Нидерландах
Артем переиграл голкипера Гоу Эхед Иглз

5A. Месси забил со штрафного. Интер Майми вырвал победу в матче MLS на 5 голов
22 марта цапли на выезде переиграли Нью-Йорк Сити со счетом 3:2

5B. У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Яремчук получил травму колена и рискует пропустить матч со шведами

6A. На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении – снова мировой рекорд
Девинн Чарлтон из Багамских островов пробежала 60 м с барьерами за 7,65 сек

6B. Украина – в топ-5. Итоговый медальный зачет ЧМ-2026 по легкой атлетике
Золото взяли Ярослава Магучих и Олег Дорощук, серебро – Юлия Левченко

7A. Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Элина в двух сетах уступила Хейли Баптист в матче 1/16 финала WTA 1000

7B. Костюк снова уступила Рыбакиной и завершила выступления в Майами
Марта не сумела справиться с Еленой в матче 1/16 финала тысячника во Флориде

7C. Завацкая завоевала трофей ITF W35 в Испании, в финале оформив баранку
Катарина стала чемпионкой грунтовых соревнований в городе Сабаделль

8A. Таисия Онофрийчук завоевала еще три золота на этапе Гран-при в Марбелье
Украинская гимнастка выиграла упражнения с обручем, мячом, лентой

8B. Камбек и максимум в финале. Ронни сенсационно проиграл за трофей World Open
Уступая 0:4, Тепчайя Ун-Ну из Таиланда выиграл матч со счетом 10:7

9A. Итальянское прощание. Виттоцци выиграла последнюю гонку Кубка мира
Лиза на последних метрах вытеснила Ханну Эберг

9B. Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Мужской масс-старт замыкал программу Кубка мира по биатлону

9C. Завершающие старты, имена последних призеров и прощание с биатлоном
Анализ заключительных гонок текущего сезона Кубка мира

10A. ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт с футбольным клубом
Александр стал первым вице-президентом житомирского Полесья

10B. Хижняк и Лапин: непродолжительная прогулка в Лесниках
Когда достижение результата не откладывают в долгий ящик

главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем