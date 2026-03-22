МЛС США
Нью-Йорк Сити
22.03.2026 19:00 – FT 2 : 3
Интер Майами
Major League Soccer
22 марта 2026, 21:07 | Обновлено 22 марта 2026, 21:30
Месси забил со штрафного. Интер Майми вырвал победу в матче MLS на 5 голов

22 марта цапли на выезде переиграли Нью-Йорк Сити со счетом 3:2

Интер Майами одержал волевую победу над Нью-Йорк Сити в матче очередного тура Major League Soccer (MLS) 2026.

22 марта цапли на арене Янки Стэдиум переиграли соперников со счетом 3:2.

Второй мяч для Интер Майами в этой встрече забил легендарный Лионель Месси, отличившись прямым ударом со штрафного. Теперь у Лео 901 гол за карьеру.

В составе подопечных Хавьера Маскеран также забили Гонсало Лухан и Микаэл. У хозяев отличились Фернанде Меркау и Агустин Охеда.

Интер Майами выиграл третий матч в этом сезоне MLS. Коллектив Маскерано с 10 очками располагается на третьем месте в таблице Восточной конференции.

MLS 2026. 22 марта

Нью-Йорк Сити – Интер Майами – 2:3

Голы: Фернандес Меркау, 17, Охеда, 59 – Лухан, 3, Месси, 61, Микаэл, 74

Даниил Агарков
