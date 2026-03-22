Костюк снова уступила Рыбакиной и завершила выступления на турнире в Майами
Марта не сумела справиться с Еленой в матче 1/16 финала тысячника во Флориде
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В третьем раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан).
WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Марта Костюк (Украина) [27] – 6:3, 6:4
Марта провела шестое очное противостояние против Елены и в пятый раз уступила казахстанке. В частности, 10 марта Костюк проиграла Рыбакиной в третьем круге соревнований в Индиан-Уэллс.
Марта в Майами успела переиграть Камиллу Рахимову. Костюк в пятый раз выступила на тысячнике во Флориде – ее лучшим результатом остается стадия 1/8 финала в прошлом году.
В Майами больше не осталось украинских теннисисток. 22 марта свой матч 1/16 финала также проиграла Элина Свитолина, которая уступила Хейли Баптист.
Следующей соперницей Рыбакиной будет представительница Австралии Талия Гибсон (WTA 68).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Одним словом Марта по якості гри практично та ж що була у Брізбені, але їй не дають розправити знову крила, якісь вищі сили, спочатку травмою, а тепер постійно ця Рибакіна.
Хоча винна в цьому сама Марта, через ту незрозуміло слабку гру з Жакемо.