Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк снова уступила Рыбакиной и завершила выступления на турнире в Майами
WTA
22 марта 2026, 23:01 | Обновлено 22 марта 2026, 23:21
950
16

Костюк снова уступила Рыбакиной и завершила выступления на турнире в Майами

Марта не сумела справиться с Еленой в матче 1/16 финала тысячника во Флориде

22 марта 2026, 23:01 | Обновлено 22 марта 2026, 23:21
950
16 Comments
Костюк снова уступила Рыбакиной и завершила выступления на турнире в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В третьем раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан).

WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Марта Костюк (Украина) [27] – 6:3, 6:4

Марта провела шестое очное противостояние против Елены и в пятый раз уступила казахстанке. В частности, 10 марта Костюк проиграла Рыбакиной в третьем круге соревнований в Индиан-Уэллс.

Марта в Майами успела переиграть Камиллу Рахимову. Костюк в пятый раз выступила на тысячнике во Флориде – ее лучшим результатом остается стадия 1/8 финала в прошлом году.

В Майами больше не осталось украинских теннисисток. 22 марта свой матч 1/16 финала также проиграла Элина Свитолина, которая уступила Хейли Баптист.

Следующей соперницей Рыбакиной будет представительница Австралии Талия Гибсон (WTA 68).

По теме:
Марта Костюк Елена Рыбакина WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Людмила Киченок покинула Майами, проиграв стартовый матч парного разряда
Теннис | 22 марта 2026, 19:37 0
Людмила Киченок покинула Майами, проиграв стартовый матч парного разряда
Людмила Киченок покинула Майами, проиграв стартовый матч парного разряда

Людмила и Дезире Кравчик в трех сетах уступили чешскому тандему Боузкова / Валентова

На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент

Футболиста может подписать «Трабзонспор»

Четыре становятся львовской нормой. Карпаты уничтожили Оболонь
Четыре становятся львовской нормой. Карпаты уничтожили Оболонь
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Сьогодні Марта намагалася доволі активно чинити спротив Рибі,але у кожному сеті віддавала по одному гейму, сама брейканути не змогла,хоча можливості були.Нестабільность при подачі й помилки у простих ситуаціях у Марти в матчі з суперницей,яка дуже добре подає й холоднокровно використувуває свої можливості й привели до поразки.Марті бажаю сильно не розачаровуватися ,тренуватися,й успіхів на наступних турнірах!
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Alehandro
Ехх.... на жаль, сьогодні без позитиву. Але Костюк сподобалася більше за Світоліну. І сьогодні вже майже без психів.. невже дорослішає?)
Ответить
+3
mevast
Нічого дивного. Як правило: хто краще подає той і виграє. Гра не стала винятком. До слова. Сьогодняшня Еліна у грі з рибою могла б отримати бублик.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Филоимонов
Опять Марта проиграла сопернице на классе, в каждом сете Костюк одну свою подачу отдавала ошибками и Рыбакина этим пользовалась отменно. А у Марты было три брейкпоинта за игру и все их растеряла. Причем у Рыбакиной сегодня не было много эйсов.
Ответить
+1
pawa
До рівня Рибакіної Мартусі ще треба працювати й працювати! Але - не з нинішнім тренером! Бо як була три роки тому у рейтингу в тридцятці - так і зараз там перебуває!
Ответить
+1
kollekciy
Марта сьогодні грала знову доволі добре, навіть подача з'явилася хороша, але Рибакіна також додала у чистоті гри за ці два тижні, навіть з Соболенко у Марти думаю було б більше шансів. Хоча на 2:0 у другому сеті треба було виходити, та і у першому сеті Марта віддала подачу там де повинна була вигравати.
Одним словом Марта по якості гри практично та ж що була у Брізбені, але їй не дають розправити знову крила, якісь вищі сили, спочатку травмою, а тепер постійно ця Рибакіна.
Хоча винна в цьому сама Марта, через ту незрозуміло слабку гру з Жакемо.
Ответить
0
T-800
Не баптистке проиграть, но тоже ничего
Ответить
0
Vlad H.
Гру Марти в Брісбені ще довго , мабуть, будемо згадувати, а поки - топтання на місці .
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaly Kozak
Форма у Марти була дуже гарна. Приємно було дивитись.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Bahus1
Наказала Костюк
Ответить
-5
Популярные новости
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
20.03.2026, 16:33 9
Футбол
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 15
Футбол
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
21.03.2026, 11:10 2
Футбол
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
21.03.2026, 03:35 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем