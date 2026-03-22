Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Элина в двух сетах уступила Хейли Баптист в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в США
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В третьем раунде украинка сенсационно проиграла 45-й ракетке мира Хейли Баптист (США) за 1 час и 38 минут.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) [9] – Хейли Баптист (США) – 3:6, 5:7
Во второй партии Элина сумела сделать с 1:4 счет 5:5 (отыграла два брейка и один матчбол), но затем отдала два последних гейма.
Свитолина провела второе очное противостояние против Баптист. В 2025 году Элина справилась с Хейли на грунтовых соревнованиях в Риме.
Свитолина в Майами успела переиграть Эмерсон Джонс. Элина провела 25-й матч в 2026 году и потерпела пятое поражение.
Украину в одиночном разряде тысячника во Флориде продолжит представлять Марта Костюк, которая 22 марта встретится с Еленой Рыбакиной в третьем круге.
Баптист во второй раз в карьере одолела соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Ее следующей оппненткой будет 25-я сеяная Алена Остапенко – латвийка в 1/16 финала прошла Жасмин Паолини.
