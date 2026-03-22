  4. Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
22 марта 2026, 21:19 | Обновлено 22 марта 2026, 21:57
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В третьем раунде украинка сенсационно проиграла 45-й ракетке мира Хейли Баптист (США) за 1 час и 38 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Хейли Баптист (США) – 3:6, 5:7

Во второй партии Элина сумела сделать с 1:4 счет 5:5 (отыграла два брейка и один матчбол), но затем отдала два последних гейма.

Свитолина провела второе очное противостояние против Баптист. В 2025 году Элина справилась с Хейли на грунтовых соревнованиях в Риме.

Свитолина в Майами успела переиграть Эмерсон Джонс. Элина провела 25-й матч в 2026 году и потерпела пятое поражение.

Украину в одиночном разряде тысячника во Флориде продолжит представлять Марта Костюк, которая 22 марта встретится с Еленой Рыбакиной в третьем круге.

Баптист во второй раз в карьере одолела соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Ее следующей оппненткой будет 25-я сеяная Алена Остапенко – латвийка в 1/16 финала прошла Жасмин Паолини.

Ботинок
нефиг было писать кого Остапенко ждет там
u6464u
а в чому сенсація ?
C.Пеклов
З такою  беззубою грою Еліна не заслуживала на перемогу сьогодні й це треба визнати.
u6464u
Еліна сьогодні грала без бажання, таке враження що вона не на корті а думками в Монако, може щось трапилось ,хрін його знає.
Vlad H.
Шкода , але ,нажаль , дуже пізно включилася в гру , а у американки все виходило. Не пам'ятаю, щоб у Еліни була така мала кількість віннерсів.
Alehandro
Якийсь незрозумілий слайс в аут на брейк-поінті, що міг перевести гру на тай, як квінтесенція сьогоднішньої абсолютно беззубої і беззмістовної гри Еліни. А коли той бегемот виходив до сітки, Еліна, здається, просто його лякалась, бо одразу губилась і робила дитячі помилки. Ну,і гра біля сітки, як завжди... А грала б хоч періодично в парах - знала б хоч що в таких ситуаціях робити...
Диванний Експерт
Баптіста хоча б заплатила за тренуваняя Світоліній. Та що це за вся гра через центр??
Diesel
по суті, графік дуже напражений.
Не відновилась
Тут нема нічого страшного.
Треба відпочинок
igor shmuylo
светолина проиграла иза своих ощибок. мяч должен двигаться .как можно выграть если она еле двигалась.свои подачи надо брать. 
Олександр Кравченко
Гра звичайно не дуже ,але читаю коменти аля "позорисько" і дивуєшся от коли Пегула дійсно ганебно програла Костюк ,але як тут розхвалювали Костюк і писали що кожний її удар перетворювався на золото .🤡
Forcer
Жесть 🤯 не можу повірити...що сталося? 
Neptun
Це було справжнє позорисько. 
pawa
А в чому, млять, сенсація? Світоліна бездарно та заслужено програла більш агресивній та більш потужнішій суперниці! Програла абсолютно заслужено!
