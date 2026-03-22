Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Остапенко после победы над Ястремской выбила Паолини и ждет Свитолину
WTA
22 марта 2026, 19:50 | Обновлено 22 марта 2026, 20:51
551
0

551
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) выиграла матч третьего раунда турнира WTA 1000 в Майами (США) и вышла в 1/8 финала.

22 марта латвийка в трех сетах вырвала победу у седьмой ракетки мира Жасмин Паолини (Италия). Встреча завершилась за 2 часа и 35 минут.

Помимо Паолини, Остапенко в Майами также одолела украинку Даяну Ястремскую. Следующей соперницей Алены может быть Элина Свитолина, если украинская теннисистка пройдет Хейли Баптист.

Остапенко во второй раз в 2026 году переиграла представительницу топ-10 рейтинга WTA.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Алена Остапенко (Латвия) [25] – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 5:7, 6:2, 7:5

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Людмила Киченок покинула Майами, проиграв стартовый матч парного разряда
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алена Остапенко Жасмин Паолини Элина Свитолина WTA Майами
Даниил Агарков
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Хейли Баптист. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Теннис | 22 марта 2026, 19:15 1
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами

Поединок 1/16 финала начнется 22 марта ориентировочно в 19:30 по Киеву

Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Бокс | 21 марта 2026, 21:15 5
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине

Даниэль победил Бульмейстерса

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Теннис | 22.03.2026, 16:41
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22.03.2026, 08:12
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Футбол | 22.03.2026, 14:22
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
21.03.2026, 11:10 2
Футбол
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 12
Футбол
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
21.03.2026, 13:15
Борьба
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 14
Футбол
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем