Остапенко после победы над Ястремской выбила Паолини и ждет Свитолину
Алена вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами, вырвав победу у Жасмин
Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) выиграла матч третьего раунда турнира WTA 1000 в Майами (США) и вышла в 1/8 финала.
22 марта латвийка в трех сетах вырвала победу у седьмой ракетки мира Жасмин Паолини (Италия). Встреча завершилась за 2 часа и 35 минут.
Помимо Паолини, Остапенко в Майами также одолела украинку Даяну Ястремскую. Следующей соперницей Алены может быть Элина Свитолина, если украинская теннисистка пройдет Хейли Баптист.
Остапенко во второй раз в 2026 году переиграла представительницу топ-10 рейтинга WTA.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала
Алена Остапенко (Латвия) [25] – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 5:7, 6:2, 7:5
