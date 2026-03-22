Остапенко после победы над Ястремской выбила Паолини и ждет Свитолину

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) выиграла матч третьего раунда турнира WTA 1000 в Майами (США) и вышла в 1/8 финала.

22 марта латвийка в трех сетах вырвала победу у седьмой ракетки мира Жасмин Паолини (Италия). Встреча завершилась за 2 часа и 35 минут.

Помимо Паолини, Остапенко в Майами также одолела украинку Даяну Ястремскую. Следующей соперницей Алены может быть Элина Свитолина, если украинская теннисистка пройдет Хейли Баптист.

Остапенко во второй раз в 2026 году переиграла представительницу топ-10 рейтинга WTA.

Читайте также: Ястремская проиграла Остапенко и покинула турнир WTA 1000 в Майами

WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Алена Остапенко (Латвия) [25] – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 5:7, 6:2, 7:5

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine