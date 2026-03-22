Завацкая завоевала трофей ITF W35 в Испании, в финале оформив баранку

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 292) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W35 в испанском городе Сабаделль.

В финале украинка в двух сетах разгромила представительницу Греции Марту Матулу (WTA 368), повесив в финале баранку – 6:3, 6:0.

Катарина завоевала 11-й трофей ITF в карьере (девятый на грунте) и первый с октября 2025 года, когда выиграла соревнования такой же категории в китайском Цяньдаоху.

В LIVE-рейтинге WTA Катарина занимает 258-е место.

