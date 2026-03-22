Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая завоевала трофей ITF W35 в Испании, в финале оформив баранку
ITF
22 марта 2026, 15:20 | Обновлено 22 марта 2026, 15:22
414
0

Завацкая завоевала трофей ITF W35 в Испании, в финале оформив баранку

Катарина стала чемпионкой грунтовых соревнований в городе Сабаделль

22 марта 2026, 15:20 | Обновлено 22 марта 2026, 15:22
414
0
Завацкая завоевала трофей ITF W35 в Испании, в финале оформив баранку
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 292) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W35 в испанском городе Сабаделль.

В финале украинка в двух сетах разгромила представительницу Греции Марту Матулу (WTA 368), повесив в финале баранку – 6:3, 6:0.

Катарина завоевала 11-й трофей ITF в карьере (девятый на грунте) и первый с октября 2025 года, когда выиграла соревнования такой же категории в китайском Цяньдаоху.

В LIVE-рейтинге WTA Катарина занимает 258-е место.

Путь Завацкой к трофею ITF W35 в Сабадалле:

  • R1: Катарина Завацкая – Ане Минтеги Дель Ольмо – 6:0, 6:3
  • R2: Катарина Завацкая – Каролин Вернер – 6:3, 7:5
  • 1/4 финала: Катарина Завацкая – Неус Торнер Сенсано – 6:0, 6:1
  • 1/2 финала: Катарина Завацкая – Кайса Вильда Хеннеман – 5:7, 6:2, 6:3
  • Финал: Катарина Завацкая – Марту Матулу – 6:3, 6:0

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем