Завацкая завоевала трофей ITF W35 в Испании, в финале оформив баранку
Катарина стала чемпионкой грунтовых соревнований в городе Сабаделль
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 292) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W35 в испанском городе Сабаделль.
В финале украинка в двух сетах разгромила представительницу Греции Марту Матулу (WTA 368), повесив в финале баранку – 6:3, 6:0.
Катарина завоевала 11-й трофей ITF в карьере (девятый на грунте) и первый с октября 2025 года, когда выиграла соревнования такой же категории в китайском Цяньдаоху.
В LIVE-рейтинге WTA Катарина занимает 258-е место.
Путь Завацкой к трофею ITF W35 в Сабадалле:
- R1: Катарина Завацкая – Ане Минтеги Дель Ольмо – 6:0, 6:3
- R2: Катарина Завацкая – Каролин Вернер – 6:3, 7:5
- 1/4 финала: Катарина Завацкая – Неус Торнер Сенсано – 6:0, 6:1
- 1/2 финала: Катарина Завацкая – Кайса Вильда Хеннеман – 5:7, 6:2, 6:3
- Финал: Катарина Завацкая – Марту Матулу – 6:3, 6:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
