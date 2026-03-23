Матч 29-го тура испанской Ла Лиги между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» завершился победой хозяев поля со счётом 3:2. Поединок состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч против «матрасников» в стартовом составе и сделал четыре сейва.

Перед завершением матча Лунин получил капитанскую повязку от Винисиуса Жуниора. Украинец не впервые стал капитаном клуба, ранее он имел этот статус в матче Кубка Испании, когда «Реал» играл резервным составом.

ФОТО. Лунин завершил матч против «Атлетико» в невероятном статусе