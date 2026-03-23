  4. ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
23 марта 2026, 00:05
ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе

Андрей надел капитанскую повязку «Реала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Матч 29-го тура испанской Ла Лиги между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» завершился победой хозяев поля со счётом 3:2. Поединок состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч против «матрасников» в стартовом составе и сделал четыре сейва.

Перед завершением матча Лунин получил капитанскую повязку от Винисиуса Жуниора. Украинец не впервые стал капитаном клуба, ранее он имел этот статус в матче Кубка Испании, когда «Реал» играл резервным составом.

Дмитрий Олийченко
Комментарии 2
❤️🍓
Замечательно! И показал надёжность в десяти капитанских минутах🤟🇺🇦
vbrjkf
Він заслужив це своєю працею на команду.
