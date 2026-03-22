22 марта 2026, 23:58 | Обновлено 23 марта 2026, 00:20
1603
8

Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико

Команды забили пять голов

22 марта 2026, 23:58 | Обновлено 23 марта 2026, 00:20
1603
8 Comments
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

В Мадриде состоялся поединок 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал» и «Атлетико». В стартовом составе «галактикос» на поле вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Команды активно начали мадридское дерби и организовали несколько опасных моментов. Близок к успеху был Вальверде, но он попал в дальнюю штангу, а после удара Льоренте свою реакцию продемонстрировал Лунин.

Хозяева поля владели территориальным преимущество и оказывали давление на оборону соперников. Но один из контрвыпадов «матрацников» оказался результативным. Эффектная комбинация завершилась точным ударом Лукмана с близкого расстояния. Таким образом, «Реал» в пятнадцатом подряд матче против «Атлетико» не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Агрессивное начало второй половины встречи быстро принесло нужный результат «галактикос». За фол Ганцко против Диаса в штрафной арбитр указал на 11-тиметровую отметку, и Винисиус реализовал пенальти. Вскоре Вальверде запрессинговал соперников, перехватил мяч и точно пробил мимо голкипера.

В середине второго тайма автором футбольного шедевра стал Молина, который пушечным ударом вогнал мяч в «девятку». Правда, счет ничейным оставался недолго: Винисиус от линии штрафной обводящим ударом отправил мяч в угол.

Шанс вырвать ничью появился у «Атлетико», когда арбитр за грубую игру показал красную карточку Вальверде. И близок к успеху был Альварес, который дальним ударом попал в штангу. А в компенсированное время Лунин сыграл надежно после удара головой Серлота.

Интересный эпизод произошел в конце поединка. Винисиус, покидая поле во время замены, передал капитанскую повязку именно Лунину.

Ла Лига. 29-й тур.

«Реал» – «Атлетико» – 3:2

Голы: Винисиус (52, пенальти; 72), Вальверде (55) – Лукман (33), Молина (67)

Предупреждения: Питарч (63) – Джонни (27), Руджери (36), Ганцко (61), Льоренте (68)

Удаление: Вальверде (77, грубая игра)

«Реал»: Лунин, Карвахаль (Александр-Арнольд, 64), Рюдигер, Хейсен, Ф.Гарсия, Вальверде, Питарч (Мбаппе, 64), Тчуамэни, Гюлер (Беллингем, 74), Б.Диас (Камавинга, 74), Винисиус Жуниор.

«Атлетико»: Муссо, Льоренте, Ганцко, Ле Норман (Хименес, 46), Руджери, Симеоне (Баэна, 71), Коке, Джонни (Гонсалес, 57), Лукман (Молина, 57), Гризманн (Серлот, 57), Альварес.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Bualur
Тор-новина: Лунін із капітанською пов'язкою у мадридському дербі!
Philip J. Fry
Цікавий матч і гарна гра Луніна. Усе, що мав рятувати, - врятував.
❤️🍓
Ура! С победой всех, кто сегодня болел за Мадрид!🤍👑 Адреналиновый матч, но неудержимый Вальверде, невероятный Вини зарешали. И наш Лунин 🇺🇦 дважды спас в концовке🎉🎉🥳
andre_lui
Хтось тут на цьому сайті в статті писав, що то буде легка прогулянка для Реала. Мінус півтора фора тощо...Реал з перемогою
EGOS
Лунін провів гарний матч, покапітанив пару хвилин, тому молодчина!
в збірну не кличуть, але думаю йому в то зелене болото лицемірних прихвостнів, нікчем і всяких пірож не дуже то й хочеться...
vbrjkf
От дивишся такі матчі і думаєш: як же прикро за наш футбол. А колись і ми були на їх рівні і навіть краще...
