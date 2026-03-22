Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Команды забили пять голов
В Мадриде состоялся поединок 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал» и «Атлетико». В стартовом составе «галактикос» на поле вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
Команды активно начали мадридское дерби и организовали несколько опасных моментов. Близок к успеху был Вальверде, но он попал в дальнюю штангу, а после удара Льоренте свою реакцию продемонстрировал Лунин.
Хозяева поля владели территориальным преимущество и оказывали давление на оборону соперников. Но один из контрвыпадов «матрацников» оказался результативным. Эффектная комбинация завершилась точным ударом Лукмана с близкого расстояния. Таким образом, «Реал» в пятнадцатом подряд матче против «Атлетико» не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Агрессивное начало второй половины встречи быстро принесло нужный результат «галактикос». За фол Ганцко против Диаса в штрафной арбитр указал на 11-тиметровую отметку, и Винисиус реализовал пенальти. Вскоре Вальверде запрессинговал соперников, перехватил мяч и точно пробил мимо голкипера.
В середине второго тайма автором футбольного шедевра стал Молина, который пушечным ударом вогнал мяч в «девятку». Правда, счет ничейным оставался недолго: Винисиус от линии штрафной обводящим ударом отправил мяч в угол.
Шанс вырвать ничью появился у «Атлетико», когда арбитр за грубую игру показал красную карточку Вальверде. И близок к успеху был Альварес, который дальним ударом попал в штангу. А в компенсированное время Лунин сыграл надежно после удара головой Серлота.
Интересный эпизод произошел в конце поединка. Винисиус, покидая поле во время замены, передал капитанскую повязку именно Лунину.
Ла Лига. 29-й тур.
«Реал» – «Атлетико» – 3:2
Голы: Винисиус (52, пенальти; 72), Вальверде (55) – Лукман (33), Молина (67)
Предупреждения: Питарч (63) – Джонни (27), Руджери (36), Ганцко (61), Льоренте (68)
Удаление: Вальверде (77, грубая игра)
«Реал»: Лунин, Карвахаль (Александр-Арнольд, 64), Рюдигер, Хейсен, Ф.Гарсия, Вальверде, Питарч (Мбаппе, 64), Тчуамэни, Гюлер (Беллингем, 74), Б.Диас (Камавинга, 74), Винисиус Жуниор.
«Атлетико»: Муссо, Льоренте, Ганцко, Ле Норман (Хименес, 46), Руджери, Симеоне (Баэна, 71), Коке, Джонни (Гонсалес, 57), Лукман (Молина, 57), Гризманн (Серлот, 57), Альварес.
Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
в збірну не кличуть, але думаю йому в то зелене болото лицемірних прихвостнів, нікчем і всяких пірож не дуже то й хочеться...