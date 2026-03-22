В воскресенье, 22 марта, состоялся матч 29-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид».

Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хозяева победили со счётом 3:2.

В стартовом составе мадридцев вышел Андрей Лунин, заменивший травмированного Куртуа.

Реал занимает второе место в Ла Лиге, имея в активе 69 очков. У Атлетико на девять очков меньше и третья позиция.

Ла Лига. 29-й тур.

Реал – Атлетико – 3:2

Голы: Винисиус, 52(п), 72, Вальведре, 55 – Лукман, 33, Молина, 66.

ГОЛ! Лукман, 33 мин, 0:1!

ГОЛ! Винисиус, 52 (п) мин, 1:1!

ГОЛ! Вальверде, 55 мин, 2:1!

ГОЛ! Молина, 66 мин, 2:2!

ГОЛ! Винисиус, 72 мин, 3:2!