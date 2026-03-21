Реал Мадрид

В воскресенье, 22 марта, состоится поединок 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Атлетико». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Галактикос» занимают в турнирной таблице испанского чемпионата вторую позицию, а «матрасники» – четвертую. При этом «Реал» опережает «Атлетико» на девять очков. Украинские болельщики имеют свой интерес для просмотра мадридского дерби: ворота хозяев поля предстоит защищать голкиперу Андрею Лунину. Отметим, что «Реал» пропускал голы от «Атлетико» в четырнадцати предыдущих дуэлях с «матрасниками». В первом круге текущего чемпионата команда Диего Симеоне обыграла «галактикос» со счетом 5:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.