  4. У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22 марта 2026, 16:40
3771
6

У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол

Яремчук получил травму колена и рискует пропустить матч со шведами

22 марта 2026, 16:40 |
3771
6 Comments
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
УАФ. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рискует пропустить ближайший матч полуфинала плей-офф чемпионата мира 2026 года против Швеции.

Нападающий не попал в заявку на матч «Лиона» против «Монако» из-за проблем с коленом. На данный момент официальной информации о характере травмы нет, однако существует вероятность, что восстановление может затянуться.

Таким образом, участие Яремчука в матчах сборной Украины находится под вопросом. На данный момент в распоряжении Сергея Реброва также находятся Владислав Ванат и Матвей Пономаренко.

В резервном списке сборной Украины также числится Игорь Краснопир, который в такой ситуации может получить дебютный вызов.

Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Комментарии 6
Nikos
Вони що кришталеві, чи не хочуть в цьому брати участь.
LexХХX
Я так бачу, всі прибор починають класти на збірну. 
Сьогодні Завтра
якщо чесно, то по його формі не велика втрата, швидше вилікуватись. А Фізруку треба терміново викликати Краснопіра та Твердохліба! Дай їм шанс! Але кум Колі-катлєти, як і його дружбан королевський, в цьому незацікавлені - Ригорій Шнуркіс дав вказівку набирати тільки з команди його братика та "лідерів чемпіонату"
Vitaliy Topiy
Щось промилькнула думка, чи не доля відкриває дорогу Пономаренку, який має витягнути нас... 
salvador dali
Хороша звязка буде Ванат+Пономаренко (якщо в два будуть грати нападника) 
Андрій Заліщук
Ахуїтельно, ще цього не вистачало!
