У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Яремчук получил травму колена и рискует пропустить матч со шведами
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рискует пропустить ближайший матч полуфинала плей-офф чемпионата мира 2026 года против Швеции.
Нападающий не попал в заявку на матч «Лиона» против «Монако» из-за проблем с коленом. На данный момент официальной информации о характере травмы нет, однако существует вероятность, что восстановление может затянуться.
Таким образом, участие Яремчука в матчах сборной Украины находится под вопросом. На данный момент в распоряжении Сергея Реброва также находятся Владислав Ванат и Матвей Пономаренко.
В резервном списке сборной Украины также числится Игорь Краснопир, который в такой ситуации может получить дебютный вызов.
