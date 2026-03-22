40 трофеев в тренерской карьере. Гвардиола добился невероятного показателя

Испанский коуч Пеп Гвардиола – один из самых успешных современных тренеров в футболе. В течение своей карьеры он выиграл 40 трофеев в топовых европейских лигах.

Победа с Ман Сити в Кубке лиги 2025/26 добавила в коллекцию Пепа ещё один трофей, который стал 40-м для него в статусе тренера и 19-м с клубом из Манчестера. Горожане в финале победили Арсенал (2:0) благодаря дублю Нико О'Райли.

С Барселоной Пеп доминировал в Ла Лиге и на европейской арене: три чемпионских титула Ла Лиги, два Кубка Испании, три Суперкубка Испании, две Лиги чемпионов УЕФА, два Суперкубка УЕФА и два Клубных чемпионата мира ФИФА.

В Баварии Гвардиола также оставил след: три титула Бундеслиги, два Кубка Германии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА.

В Манчестер Сити Пеп продолжил серию успехов: шесть титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии (FA Cup), пять Кубков лиги (EFL Cup), три Суперкубка Англии (FA Community Shield), по одному трофею Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира ФИФА.

Самые титулованные тренеры в истории

Алекс Фергюсон – 49 трофеев

Пеп Гвардиола – 40 трофеев

Мирча Луческу – 38 трофеев

Карло Анчелотти – 36 трофеев

Статистика: Пеп Гвардиола – 40 трофеев

Барселона (14 трофеев)

Ла Лига (3): 2008–09, 2009–10, 2010–11

Кубок Испании (2): 2008–09, 2011–12; финалист: 2010–11

Суперкубок Испании (3): 2009, 2010, 2011

Лига чемпионов УЕФА (2): 2008–09, 2010–11

Суперкубок УЕФА (2): 2009, 2011

Клубный чемпионат мира ФИФА (2): 2009, 2011

Бавария Мюнхен (7 трофеев)

Бундеслига (3): 2013–14, 2014–15, 2015–16

Кубок Германии (2): 2013–14, 2015–16

Суперкубок УЕФА (1): 2013

Клубный чемпионат мира ФИФА (1): 2013

Манчестер Сити (19 трофеев)

Премьер-лига (6): 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24

Кубок Англии (2): 2018–19, 2022–23; финалист: 2023–24, 2024–25

Кубок английской лиги (5): 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2025–26

Суперкубок Англии (3): 2018, 2019, 2024

Лига чемпионов УЕФА (1): 2022–23; финалист: 2020–21

Суперкубок УЕФА (1): 2023

Клубный чемпионат мира ФИФА (1): 2023

