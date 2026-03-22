22 марта в 18:30 прошел финальный матч Кубка английской лиги.

Манчестер Сити одолел Арсенал (2:0) на стадионе Уэмбли в Лондоне.

На 60-й и 64-й минутах мяч дважды побывал в воротах канониров. Голкипер канониров Кепа ошибся, не удержав мяч в руках, и Нико О'Райли открыл счет (1:0).

А уже через 4 минуты Нико О'Райли головой оформил дубль для Ман Сити в финале (2:0).

Ман Сити выиграл Кубок лиги в 9-й раз. Больше трофеев получил только Ливерпуль (10). Далее идут: МЮ (6), Челси, Астон Вилла (по 5), Тоттенхэм, Ноттингем (по 4).

Кубок английской лиги

Финал. 22 марта 2026 года. Лондон, Уэмбли

Арсенал – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Нико О'Райли, 60, 64

