Арсенал – Манчестер Сити – 0:2. Финал Кубка лиги. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Кубка английской лиги
22 марта в 18:30 прошел финальный матч Кубка английской лиги.
Манчестер Сити одолел Арсенал (2:0) на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 60-й и 64-й минутах мяч дважды побывал в воротах канониров. Голкипер канониров Кепа ошибся, не удержав мяч в руках, и Нико О'Райли открыл счет (1:0).
А уже через 4 минуты Нико О'Райли головой оформил дубль для Ман Сити в финале (2:0).
Ман Сити выиграл Кубок лиги в 9-й раз. Больше трофеев получил только Ливерпуль (10). Далее идут: МЮ (6), Челси, Астон Вилла (по 5), Тоттенхэм, Ноттингем (по 4).
Кубок английской лиги
Финал. 22 марта 2026 года. Лондон, Уэмбли
Арсенал – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Нико О'Райли, 60, 64
Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На Франа Фернандеса, похоже, никто всерьез во Львове не рассчитывает…
Футболиста может подписать «Трабзонспор»