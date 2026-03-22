  4. Арсенал – Манчестер Сити – 0:2. Финал Кубка лиги. Видео голов и обзор
22.03.2026 18:30 – FT 0 : 2
22 марта 2026, 20:25 | Обновлено 22 марта 2026, 20:32
528
Арсенал – Манчестер Сити – 0:2. Финал Кубка лиги. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Кубка английской лиги

22 марта 2026, 20:25 | Обновлено 22 марта 2026, 20:32
528
1 Comments
Арсенал – Манчестер Сити – 0:2. Финал Кубка лиги. Видео голов и обзор
22 марта в 18:30 прошел финальный матч Кубка английской лиги.

Манчестер Сити одолел Арсенал (2:0) на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 60-й и 64-й минутах мяч дважды побывал в воротах канониров. Голкипер канониров Кепа ошибся, не удержав мяч в руках, и Нико О'Райли открыл счет (1:0).

А уже через 4 минуты Нико О'Райли головой оформил дубль для Ман Сити в финале (2:0).

Ман Сити выиграл Кубок лиги в 9-й раз. Больше трофеев получил только Ливерпуль (10). Далее идут: МЮ (6), Челси, Астон Вилла (по 5), Тоттенхэм, Ноттингем (по 4).

Кубок английской лиги

Финал. 22 марта 2026 года. Лондон, Уэмбли

Арсенал – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Нико О'Райли, 60, 64

Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видеозапись матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Нико О’Райли (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Нико О’Райли (Манчестер Сити).
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале кубка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике

На Франа Фернандеса, похоже, никто всерьез во Львове не рассчитывает…

На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент

Футболиста может подписать «Трабзонспор»

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Степанов получил признание после гола и победного матча Утрехта
Степанов получил признание после гола и победного матча Утрехта
Sashko57
Перший пішов! Залишилось ще три, і прощавай Артета.
