ВИДЕО. Кепа ошибся. О'Райли за 4 мин оформил дубль для Ман Сити в финале

22 марта в 18:30 проходит финальный матч Кубка английской лиги.

Арсенал играет против Манчестер Сити на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 60-й и 64-й минутах мяч дважды побывал в воротах канониров.

Голкипер канониров Кепа ошибся, не удержав мяч в руках, и Нико О'Райли открыл счет (1:0).

А уже через 4 минуты Нико О'Райли головой оформил дубль для Ман Сити в финале (2:0).

