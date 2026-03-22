В воскресенье, 22 марта, состоится финал Кубка английской лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Арсенал

В текущем сезоне «канониры» набрали отличный темп и пока показывают очень уверенные результаты. После 31 матча в Премьер-лиге на балансе «Арсенала» есть уже 70 очков, благодаря которым он и возглавляет турнирную таблицу. От своего грядущего оппонента, находящегося на 2-й строчке, лондонцы оторвались на 9 очков (однако у «горожан» есть игра в запасе). «Арсенал» продолжает выступать и в Кубке Англии, где уже дошел до четвертьфинала – там его ждет поединок против «Саутгемптона».

В Лиге чемпионов англичанам также удалось квалифицироваться в 1/4 финала, а их соперником станет португальский «Спортинг». По пути в финал Кубка лиги «канониры» выбили «Порт Уэйл», «Брайтон», «Кристалл Пелас» и «Челси».

Манчестер Сити

Неплохой сезон проводит и «Манчестер Сити», хотя в последних играх их результаты не очень впечатляют. В общей сложности, за 30 поединков чемпионата Англии «горожанам» удалось набрать 61 балл, что пока позволяет им находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Как уже упоминалось ранее, лидер «Арсенал» оторвался уже на 9 очков. В Кубке Англии манчестерцы также дошли до четвертьфинала, где будут играть с «Ливерпулем».

Свои выступления в Лиге чемпионов англичане завершили на стадии 1/8 финала, где с общим счетом 1:5 проиграли мадридскому «Реалу». В Кубке лиги коллектив прошел «Хаддерсфилд», «Суонси», «Брентфорд» и «Ньюкасл», благодаря чему и квалифицировался в финал.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Арсенал». За этот отрезок лондонцы победили дважды, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Манчестер Сити» не может сохранить ворота сухими уже 5 матчей подряд.

«Арсенал» забил 61 гол в текущем сезоне Премьер-лиги, «Манчестер Сити» – 60, это 1-й и 2-й лучшие результаты среди всех команд.

За последние 14 матчей «Арсенал» победил 11 раз и не потерпел ни одного поражения.

Возможные стартовые составы

Арсенал: Арисабалага – Инкапье, Габриэл, Салиба, Уайт – Райс, Субименди – Троссард, Эзе, Сака – Дёкереш

Манчестер Сити: Траффорд – Аит-Нури, Хусанов, Диаш, Нунеш – Родри – Доку, Силва, Шерки – Голланд, Семеньо

Прогноз

Коллективы в текущем сезоне имеют неплохие атакующие показатели, поэтому я поставлю на тотал больше 2 (с коэффициентом 1.52 по линии БК betking).