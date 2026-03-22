22 марта в 18:30 на стадионе «Уэмбли» «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в финале кубка Английской лиги.

Обе команды подходят к матчу с разным настроением. «Арсенал» сумел пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов и лидирует в Премьер-лиге с большим запасом, тогда как «Манчестер Сити» переживает непростое время. Команда дважды проиграла мадридскому «Реалу» и вылетела из Лиги чемпионов, плюс ко всему потеряла очки с «Вест Хэмом» в чемпионате Англии и сейчас переживает сложный период.

Для команды Гвардиолы финал Кубка английской лиги – шанс хотя бы немного порадовать болельщиков «горожан» и взять трофей. Для «Манчестер Сити» «Арсенал» в последние годы стал очень неудобным соперником. На протяжении шести матчей команда Гвардиолы не может обыграть «канониров». Получится ли это в воскресенье вечером? Посмотрим.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити», за которой можно следить на украинской версии сайта.