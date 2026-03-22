Титулы Кубка лиги. Историческая таблица: Ман Сити взял 9-й трофей

22 марта в 18:30 прошел финальный матч Кубка английской лиги.

Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы одолел Арсенал (2:0) на стадионе Уэмбли в Лондоне.

На 60-й и 64-й минутах мяч дважды побывал в воротах канониров. Нико О'Райли оформил дубль и принес победу Ман Сити (2:0).

Манчестер Сити выиграл Кубок лиги в 9-й раз. Больше трофеев получил только Ливерпуль (10).

Трофеи Кубка лиги: Ливерпуль (10), Ман Сити (9), Ман Юнайтед (6), Челси, Астон Вилла (по 5), Тоттенхэм, Ноттингем (по 4), Лестер (3), Арсенал, Норвич, Бирмингем, Вулверхэмптон (по 2), Вест Бромвич, Мидлсбро, Ньюкасл, Куинз Парк, Лидс, Сток Сити, Лутон Таун, Шеффилд Уэнсдей, Суиндон Таун, Оксфорд Юнайтед, Блекберн, Суонси Сити (по 1).

Кубок английской лиги

Финал. 22 марта 2026. Лондон, стадион Уэмбли

Арсенал – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Нико О'Райли, 60, 64

