Четыре становятся львовской нормой. Карпаты уничтожили Оболонь

Главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес после победы над «Полтавой» в стартовом составе своих подопечных произвел одну вынужденную замену. Вместо дисквалифицированного Костенко на поле вышел Пауло Витор. Александр Антоненко после поражения от «Динамо» сделал три кадровых ротации. Вместо Федоривского, Прокопенко и Черненко в игру вступили Марченко, Приймак и Кулаковский.

Соперники активно приступили к «зелено-белому» дерби и первый опасный момент создали гости. Приймак, в свое время выступавший и за «Карпаты», пытался попасть под перекладину, но Домчак ликвидировал угрозу. Хозяева тоже ответили дальним ударом Пауло Витора и уже Марченко сыграл надежно.

А потом «Карпаты» открыли счет. Бруниньо сделал передачу в штрафную и мяч рикошетом от Кулаковского оказался в воротах «Оболони». Не успели гости прийти в себя от такого развития событий, как могли пропустить и второй гол, но Пауло Витор пробил рядом с дальней штангой.

Напряжение на поле нарастало и арбитру приходилось часто вытаскивать из кармана желтые карточки, усмиряя страсти. «Карпаты» продолжали искать пути взятия ворот соперника и увеличили счет. Алькайн после передачи Эдсона дальним ударом пробил в ближний угол ворот «пивоваров». К концу тайма «Карпаты» создали еще два момента. Сначала Марченко парировал удар слета Чачуа, а затем Мирошниченко после паса Пауло Витора пробил сходу выше ворот.

Во время перерыва Александр Антоненко, пытаясь изменить ход поединка, провел две замены. И гости имели возможность сократить отрыв в счете, но мощный удар Устименко пришелся в штангу. А атака «Карпат» завершилась очередным голом. После передачи Фаала отличился Бруниньо, оформивший свой первый дубль в УПЛ.

Игроки «Оболони» и дальше пытались атаковать большими силами. Сократить отрыв мог опытный Третьяков, но Домчак спасает ворота, переведя мяч на угловой. Хозяева ответили опасным ударом Алькайна, пробившим рядом со штангой. Победную же точку в игре поставил Шах, воспользовавшись несогласованными действиями в обороне Приймака и Волохатого.

В итоге «Карпаты» одержали вторую крупную победу подряд и закрепились в середине турнирной таблицы. Завершилась безвыигрышная домашняя серия львовского клуба, которая длилась 3 игры: ничья и два поражения. «Оболонь» провела 80-й матч в УПЛ, потерпела 37-е поражение и осталась на границе с зоной переходных игр.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Карпаты» – «Оболонь» - 4:0

Голы: Бруниньо, 22, 53, Алькайн, 37, Шах, 87

Предупреждения: Бабогло, 33, Эдсон, 78 – Кулаковский, 27, Жовтенко, 33, Приймак, 78

«Карпаты»: Домчак – Р. Лях, Холод, Бабогло, Мирошниченко – Бруниньо, Эдсон (Эрики, 89), Чачуа – Витор (Стенио, 65), Фаал (Карабин, 89), Алькайн (Шах, 75).

«Оболонь»: Марченко – Е. Шевченко, Семенов, Ломницкий (Суханов, 58), Жовтенко (Прокопенко, 46), Полегенько – Кулаковский (Третьяков, 46), Приймак, Мохнатый – Устименко (Мединский, 77), Нестеренко (Т. Лях, 70).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ) – 15 (8): 8 (3)

Угловые – 2 : 4

Оффсайды – 3 : 2

Температура: 12°C