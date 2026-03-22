Карпаты – Оболонь – 4:0. Безжалостные львы. Видео голов и обзор матча

22 марта в 18:00 стартовал матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги: «Карпаты» – «Оболонь».

Местом проведения встречи стал стадион «Украина» в городе Львов.

Хозяева поля поиздевались над гостями из Киева и устроили им голевое противостояние.

«Львы» в каждом из таймов забили по два мяча, оформив разгромную победу со счетом 4:0.

Автором дубля стал бразильский нападающий – Бруниньо.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур, 22 марта

«Карпаты» – «Оболонь» – 4:0

Голы: Бруниньо, 22, 53, Чебер, 37, Чех, 87

