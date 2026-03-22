Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Карпаты – Оболонь – 4:0. Безжалостные львы. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Карпаты Львов
22.03.2026 18:00 – FT 4 : 0
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 марта 2026, 20:07 | Обновлено 22 марта 2026, 20:10
Карпаты – Оболонь – 4:0. Безжалостные львы. Видео голов и обзор матча

22 марта прошел матч 21-го тура УПЛ

ФК Карпаты

22 марта в 18:00 стартовал матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги: «Карпаты» – «Оболонь».

Местом проведения встречи стал стадион «Украина» в городе Львов.

Хозяева поля поиздевались над гостями из Киева и устроили им голевое противостояние.

«Львы» в каждом из таймов забили по два мяча, оформив разгромную победу со счетом 4:0.

Автором дубля стал бразильский нападающий – Бруниньо.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур, 22 марта

«Карпаты» – «Оболонь» – 4:0

Голы: Бруниньо, 22, 53, Чебер, 37, Чех, 87

ГОЛ! 1:0, Бруніньо, 22 мин

ГОЛ! 2:0, Чебер, 37 мин

ГОЛ! 3:0, Бруниньо, 53 мин

ГОЛ! 4:0, Чех, 87 мин

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Шах (Карпаты Львов).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов), асcист Бабукар Фаал.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Ксебер Алькаин (Карпаты Львов), асcист Эдсон Фернандо.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов), асcист Эдсон Фернандо.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем