Карпаты Львов

В воскресенье, 22 марта, «Карпаты» на стадионе «Украина» проведут матч 21-го тура УПЛ против другой «зелено-белой» команды «Оболони». Львовская команда опережает столичную всего на два очка.

Карпаты

«Львы» в прошлом туре во Львове в статусе гостей разгромили «Полтаву» со счетом 4:0 и наконец-то прервали затяжную безвыигрышную клубную рекордную серию в чемпионате, которая длилась 7 игр: две ничьи и пять поражений. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес отметил: «Думаю, что сегодняшняя победа станет толчком для того, чтобы мы двигались вперед. Важно, что после первого забитого гола команда немного расслабилась. Но второй тайм показался фантастическим. Мы были лучше соперника, создали много моментов».

Звание лучшего футболиста 20-го тура получил герой матча во Львове между «Карпатами» и «Полтавой» Бруниньо, на счету которого две голевые передачи. В символическую сборную тура также вошли Назар Домчак и Владислав Бабогло.

Безвыигрышная домашняя серия «зелено-белых» длится три игры: ничья и два поражения. «Карпаты» постараются прервать этот сериал и сделать подарок своему испанскому тренеру Франсиско Фернандесу, которому 20 марта исполнилось 46 лет. Пропустит игру дисквалифицированный Ян Костенко.

Оболонь

«Оболонь» в предыдущей игре в столичном дерби потерпела гостевое поражение от «Динамо». После игры главный тренер «пивоваров» Александр Антоненко заметил: «Впечатление, конечно, негативное, ведь мы проиграли. Где-то мы не были уверены в себе, особенно в первые минуты. Даже после того как забили мяч, не совсем получилось сыграть так, как мы планировали. Многие считают «Карпаты» фаворитом этого матча. Но могу сказать точно – легко им не будет. Мы будем играть так, как требует наша стратегия. Выйдет или нет – покажет сама игра».

Безничейная выездная серия «Оболони» в чемпионате длится 5 игр: две победы и три поражения. Подопечные Александра Антоненко, для которого это будет 20-й тренерский матч в УПЛ, находятся на 12 месте турнирной таблицы вплотную с зоной переходных игр.

В воскресенье состоится 80-й матч «Оболони» в УПЛ. Новичок «пивоваров» Павел Полегенько текущий чемпионат начинал именно в «Карпатах». Не сможет выйти на поле дисквалифицированный Тарас Мороз. «Оболонь» может сыграть 10-й выездной «сухой» матч в УПЛ.

Статистика встреч

«Карпаты» встречались с «Оболонью» в УПЛ всего три раза и «львы» еще не уступали «пивоварам» – две победы и ничья. Предыдущий матч на поле «Карпат» состоялся 26 октября 2024 года и была зафиксирована победа хозяев поля со счетом 1:0. Автором победного гола стал бразилец Бруниньо.

Фемида

Арбитром матча назначен Алексей Деревинский (Хмельницкий), для которого это будет 54-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 2 игры и дважды побеждали дома. «Оболонь» при Деревинском тоже провела 2 матча – победа и поражение.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в УПЛ еще не проигрывали «Оболони». Вместе с тем, безвыигрышная домашняя серия «Карпат» длится 3 игры. Прогнозируем ничью во Львове.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Холод, Бабогло, Лях, Эдсон, Чачуа, Бруниньо, Пауло Витор, Алькайн, Фаал.

«Оболонь»: Федоривский, Шевченко, Семенов, Ломницкий, Жовтенко, Полегенько, Прокопенко, Черненко, Волохатый, Нестеренко, Устименко.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.66 для «Карпат» и 5.32 для «Оболони».