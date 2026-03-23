Коуч Карпат: «Игроки побили рекорды. А говорили – команда не бежит»

Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес отметил прогресс своих подопечных после домашнего матча 21-го тура УПЛ против «Оболони» (4:0). По словам испанца, игроки постепенно осваивают его игровую стратегию и набираются уверенности.

– В целом игра получилась хорошей. Футболисты усваивают концепции, у них лучше получается взаимодействовать на поле. Этот результат – не заслуга сегодняшней работы, а той работы, которую мы выполняли на протяжении недель. Я доволен их работой сегодня.

– Был ли сегодня тот футбол, который вы строите? И нуждается ли он в улучшении даже после такого матча?

– Конечно, сегодняшняя игра похожа на ту, которую я стараюсь привить команде. Нам не хватало уверенности в предыдущих матчах. Думаю, что прошлый матч дал нам эту уверенность, и с ней мы лучше справляемся в дуэлях, в борьбе за мяч, в прессинге. Когда мы прессингуем компактно… Команда работала хорошо, и хорошие результаты были не за горами. Команда будет развиваться и дальше. Считаю, что сегодняшняя игра в целом была хорошей. У нас было немало голевых моментов, и мы могли забить гораздо больше.

– Два матча подряд по 4:0 – можно ли считать, что команда вышла из психологической ямы и в игре с «Динамо» будет такой же результат в нашу пользу?

– Футбол связан с ментальностью. Всё дело в уверенности. Две недели назад говорили, что команда физически была слабой. Однако за эти две недели в физическом плане команда не изменилась, изменилось кое-что здесь – в голове. Соответственно, на прошлой неделе мы одержали победу, и это дало нам ту уверенность, которой не хватало. Но все это благодаря упорной работе футболистов.

– Алексея Сыча вызвали в резервный список сборной Украины, но он пропустил уже второй матч подряд. С чем это связано?

– Он не травмирован, с ним всё в порядке. Однако я отдал предпочтение другому футболисту, его коллеге. У нас любой игрок может это сделать. Мы на него рассчитываем, он важный для нас футболист. Предыдущие матчи ему не удалось сыграть. Но впереди еще есть поединки.

– После матча с «Кудровкой» вас спрашивали, почему было два разных тайма. Сегодня такого не было. На ваш взгляд, что изменилось с того поединка?

– Разница в том, что сегодня нам удалось забить второй гол. Если бы в матче против «Кудровки» мы забили второй мяч, а у нас были моменты для этого, то, возможно, результат был бы таким же, как сегодня. Однозначно, я доволен игрой. Отмечу, что во втором тайме мы не слишком хорошо себя проявили. Важно, что динамика положительная, и нам нужно продолжать развиваться.

– Есть ли возможность заменить Бабукарра Фаала, поскольку он не реализует свои моменты?

– Речь не идет о замене. На мой взгляд, команда работает хорошо. Футболистам не хватало победы, чтобы обрести уверенность. Мы уже говорили, что, возможно, в дальнейшем потребуется вносить изменения. Но у нас более 20 футболистов, и все демонстрируют хороший уровень. Соответственно, нам нужно выбирать лучших.

– Кто из украинских игроков «Карпат», кроме Алексея Сыча, заслуживает вызова в национальную сборную?

– Это не моя работа. Это полномочия тренера сборной. Мне достаточно того, что я выбираю стартовый состав, и это непросто. В прошлый раз я отмечал, что уважаю работу коллег и не буду вмешиваться в их полномочия.

– Можно ли говорить, что в психологическом плане у футболистов «Карпат» все стабилизировалось?

– Футболисты прибавили в уверенности. Был длительный период, когда они показывали негативные результаты. Игрокам не хватало уверенности, чтобы добиваться результата. Кажется, что мы играем лучше, больше бегаем, но, повторюсь, все идет от головы. Также отмечу, что в матче против «Кудровки» команда установила рекорд по пройденной дистанции за весь сезон. Некоторые игроки даже побили личные рекорды по километражу. Это ответ тем, кто говорил, что команда не бегает. В футболе много факторов, которые влияют на игру. Речь идёт о правильном выборе позиции, компактной атаке и обороне. Здесь важны не только физика и техника.

– До следующего матча две недели паузы. К тому же мы впервые в этом году сыграем вне Львова. Эти факторы важны?

– Сейчас эта пауза нам не на пользу, поскольку команда демонстрирует положительную динамику, но таков календарь. Нам придется сделать эту остановку. Однако на этой неделе у нас будут двойные тренировки, контрольный матч, а уже на следующей неделе начнём подготовку к следующему сопернику.