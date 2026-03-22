Премьер-лига
Карпаты Львов
22.03.2026 18:00 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
22 марта 2026, 04:12 | Обновлено 22 марта 2026, 04:13
9
0

Карпаты – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

22 марта 2026, 04:12 | Обновлено 22 марта 2026, 04:13
9
0
Карпаты – Оболонь. Текстовая трансляция матча
В воскресенье, 22-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовские «Карпаты» и киевская «Оболонь». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 18:00.

Завелась команда Франсиско Фернандеса после разгрома СК «Полтава» в прошлые выходные (4:0) или все-таки нет? А то испанского тренера, поговаривают, уже готовили к отставке в первый же месяц работы в Украине. В «зелено-белом» дерби под занавес уик-энда будет возможность это проверить. Тем более, что «Оболонь» в 2026 году проиграла лишь один матч – и тот против «Динамо» (1:2).

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.66 для «Карпат» и 5.32 для «Оболони». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Александр Снитко
Александр Снитко
