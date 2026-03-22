ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Александр стал первым вице-президентом «Полесья»
Президент ФК «Полесье» Геннадий Буткевич и Александр Усик официально подписали соглашение, согласно которому известный чемпион мира по боксу меняет свой статус в клубе.
Отныне Усик больше не будет игроком команды и займет должность первого вице-президента «Полесья». Ожидается, что он присоединится к стратегическому развитию клуба и его популяризации.
Буткевич отметил, что главной целью Усика на новой должности будет направление реформы судейства в украинском футболе.
Александр Усик подписал контракт с «Полесьем» в 2023 году и успел провести за команду несколько товарищеских матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
