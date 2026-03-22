Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Украина. Премьер лига
22 марта 2026, 14:22 | Обновлено 22 марта 2026, 14:44
5308
11

ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт

Александр стал первым вице-президентом «Полесья»

22 марта 2026, 14:22 | Обновлено 22 марта 2026, 14:44
5308
11 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Президент ФК «Полесье» Геннадий Буткевич и Александр Усик официально подписали соглашение, согласно которому известный чемпион мира по боксу меняет свой статус в клубе.

Отныне Усик больше не будет игроком команды и займет должность первого вице-президента «Полесья». Ожидается, что он присоединится к стратегическому развитию клуба и его популяризации.

Буткевич отметил, что главной целью Усика на новой должности будет направление реформы судейства в украинском футболе.

Александр Усик подписал контракт с «Полесьем» в 2023 году и успел провести за команду несколько товарищеских матчей.

Верес – Колос. Текстовая трансляция матча. LIVE
Верес – Колос. Стали известны стартовые составы на игру
В Черноморце выступили с заявлением по поводу Григорчука
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Полесье
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22 марта 2026, 08:42 14
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике

На Франа Фернандеса, похоже, никто всерьез во Львове не рассчитывает…

Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Футбол | 22 марта 2026, 09:12 7
Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала

Футболист настроен перейти в «Барселону»

Форвард Динамо – №1 в УПЛ по заслугам в аспекте вызова в сборную Украины
Футбол | 22.03.2026, 08:33
Форвард Динамо – №1 в УПЛ по заслугам в аспекте вызова в сборную Украины
Форвард Динамо – №1 в УПЛ по заслугам в аспекте вызова в сборную Украины
Отличный шанс для Лунина. Стала известна заявка Реала на мадридское дерби
Футбол | 22.03.2026, 15:16
Отличный шанс для Лунина. Стала известна заявка Реала на мадридское дерби
Отличный шанс для Лунина. Стала известна заявка Реала на мадридское дерби
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22.03.2026, 08:12
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Комментарии 11
Bombardini
Якийсь цирк продовжується. Ні, я розумію, що його використовують для піару клуба, але ж можна без оцих абсурдних формулювань про гравця чи зміни реформи суддівства... Просто дайте йому посаду віце-президента без оцієї клоунади
Vbolivalnyk-Peter
Знову пафосний з заголовок ні про що. Хіба ви мала на увазі що змінити sport.ua
Павло
Автор - патужний журналюга Олійченко? Можна не відповідати 
kuzia66
Ну всьо, дирявим з шубами тепер буде мало що світити. 
Виктор Алтухов
Якщо суддівськими справами займеться така авторитетна людина, то може що і вийде. Є маленьке "але": послугами продажних суддів найбільше користується Динамо, навіть з командами нижче класом (останній пенальті Оболоні), навіть у матчах найближчих суперників, де Динамо не грає (гол від Металіста у першому колі Шахтарю і ще перед цим, після явного порушення, не помню, з ким) але й Полісся, іноді, стає на цю стежинку, а боротися з собою не завжди просто.
Alexiy.Kriv
Денісов не поможе💰💰💰, Усік допоможе!🥊🥊🥊
Nikos
Схоже буде бити пики суддям. Ще б сурку перепаде.
Гагик Пердонян
доктор философии это вам не это
vbrjkf
О, Буткевич взяв на налигач "золоте теля".
Популярные новости
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
21.03.2026, 11:10 1
Футбол
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
21.03.2026, 00:02
Бокс
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 9
Футбол
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
