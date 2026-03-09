Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Усик сделал дерзкое заявление после матча Полесья – Динамо: «Он умирает»
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 12:51 | Обновлено 09 марта 2026, 13:36
Александр не сдержал эмоций

ФК Полесье. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик, который находится в заявке житомирского Полесья на матчи УПЛ, отреагировал на скандальный матч «волков» против Динамо в 19 туре УПЛ.

«Всем доброе утро. Хочу поддержать президента «Полесья», Геннадия Владиславовича Буткевича, и всю команду. «Стая», вчера вы были невероятны. Вы – всегда невероятные.

Хочу сказать, что украинский футбол с таким судейским умрет. Он уже умирает. Убивают команды, которые растут и вкладывают огромные деньги в украинский футбол.

Арбитры, вы... очень плохо судите. Таким образом вы убиваете футбол. К Динамо у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживал, и буду поддерживать. Сделайте что-нибудь с тем, чтобы украинский футбол дальше рос, а не умирал», – сказал Усик.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.

Александр Усик судейство Динамо Киев Николай Балакин чемпионат Украины по футболу Никола Риццоли Катерина Монзуль Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич Полесье - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Falko
Чого язиком впусту ляпати? Вишов би і показав, як треба голи забивати, гравець у заявці.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
ота вовча зграя
пропустила в кінці 1-го тайму гол 
і обіср...сь.
В другому таймі
від них була не гра, а ганьба.
Ответить
+6
2112
Не треба Усику лізти в футбол. Це не його.  А всі його і інших хотєлки хай залишать собі. Якщо вийдуть на Європу то там надають таких підсрачників що гра з Динамо покажеться казкою !!!!!!!!   Чи і там Ротань буде плакатись в жилєтку щоб для його команди були інші правила!!!!!
Ответить
+4
Gudok
отбитый идиот вылез. иди побейся об стену колокола
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
Займайся боксом краще
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Roger
Буткевіч краще б займався АТБ. А Усік би боксом, а то кожен лізуть куди не треба
Ответить
+1
kadaad .
Тупо обосрались, а вони немеряно!!!
Ответить
0
LexХХХ
Поки Гриня був президентом ФФУ, Динамо біди не знало, хоча і там підсосувало Шахті. Всі добре пам'ятаємо шапочку Луческу і його окрик: "Браво федерація".  Потім прийшов Коньков і все перевернулось з ніг на голову, і вже пискоту достатньо було зі сторони Динамо.
Чесно, підза&бало вже це все. Але ж вчорашнє суддівство, це просто ні в які ворота.
Ответить
-1
Rrrrrrrr
Що поробиш. днонамо воно таке днонамо. З лайна цукерки не зробиш. Вкрасти — це у них в крові...
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
