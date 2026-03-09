Усик сделал дерзкое заявление после матча Полесья – Динамо: «Он умирает»

Украинский боксер Александр Усик, который находится в заявке житомирского Полесья на матчи УПЛ, отреагировал на скандальный матч «волков» против Динамо в 19 туре УПЛ.

«Всем доброе утро. Хочу поддержать президента «Полесья», Геннадия Владиславовича Буткевича, и всю команду. «Стая», вчера вы были невероятны. Вы – всегда невероятные.

Хочу сказать, что украинский футбол с таким судейским умрет. Он уже умирает. Убивают команды, которые растут и вкладывают огромные деньги в украинский футбол.

Арбитры, вы... очень плохо судите. Таким образом вы убиваете футбол. К Динамо у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживал, и буду поддерживать. Сделайте что-нибудь с тем, чтобы украинский футбол дальше рос, а не умирал», – сказал Усик.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.