Усик сделал дерзкое заявление после матча Полесья – Динамо: «Он умирает»
Александр не сдержал эмоций
Украинский боксер Александр Усик, который находится в заявке житомирского Полесья на матчи УПЛ, отреагировал на скандальный матч «волков» против Динамо в 19 туре УПЛ.
«Всем доброе утро. Хочу поддержать президента «Полесья», Геннадия Владиславовича Буткевича, и всю команду. «Стая», вчера вы были невероятны. Вы – всегда невероятные.
Хочу сказать, что украинский футбол с таким судейским умрет. Он уже умирает. Убивают команды, которые растут и вкладывают огромные деньги в украинский футбол.
Арбитры, вы... очень плохо судите. Таким образом вы убиваете футбол. К Динамо у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживал, и буду поддерживать. Сделайте что-нибудь с тем, чтобы украинский футбол дальше рос, а не умирал», – сказал Усик.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Денисов раскритиковал судейство
Тренер против искусственных полей
пропустила в кінці 1-го тайму гол
і обіср...сь.
В другому таймі
від них була не гра, а ганьба.
Чесно, підза&бало вже це все. Але ж вчорашнє суддівство, це просто ні в які ворота.