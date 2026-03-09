Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
У президента клуба есть ряд требований
Президент «Полесья» Геннадий Буткевич в связи с резонансным поединком 19-го тура против «Динамо» Киев и спорными судейскими решениями, которые существенно повлияли на ход матча, обращается с официальным заявлением к органам УАФ и футбольному сообществу.
«Во-первых, настаиваем на публикации переговоров арбитров во время ключевых эпизодов игры, а именно:
- эпизода с отмененным голом Линдона Эмерллаху на 21-й минуте матча;
- эпизода на 49-й минуте первого тайма с грубой игрой высоко поднятой ногой игрока «Динамо» (Киев) Кристиана Биловара, которая создавала риск нанесения травмы игроку «Полесья» Линдону Эмерллаху.
Во-вторых, призываем соответствующие органы УАФ провести проверку на независимом полиграфе главного арбитра матча Николая Балакина и арбитра VAR Дениса Шурмана с целью установления причин грубых ошибок.
В-третьих, обращаемся с требованием к председателю Комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль, консультанта по арбитражу УАФ Николы Риццоли и других соответствующих должностных лиц УАФ дать публичную оценку работы арбитров в указанных эпизодах, а также сообщить о результатах рассмотрения указанных эпизодов и мере ответственности, которая будет применена к лицам, причастным к грубым ошибкам.
И в заключение. Лично я не сомневаюсь, что руководство клуба «Динамо» (Киев) не имеет никакого отношения к грязным решениям арбитров. Причины грубых ошибок необходимо искать в другом месте, чем и должны заняться соответствующие органы УАФ», – сказал Буткевич.
