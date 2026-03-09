Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 10:23 | Обновлено 09 марта 2026, 10:42
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо

У президента клуба есть ряд требований

24 Comments
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
ФК Полесья. Геннадий Буткевич

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич в связи с резонансным поединком 19-го тура против «Динамо» Киев и спорными судейскими решениями, которые существенно повлияли на ход матча, обращается с официальным заявлением к органам УАФ и футбольному сообществу.

«Во-первых, настаиваем на публикации переговоров арбитров во время ключевых эпизодов игры, а именно:

  • эпизода с отмененным голом Линдона Эмерллаху на 21-й минуте матча;
  • эпизода на 49-й минуте первого тайма с грубой игрой высоко поднятой ногой игрока «Динамо» (Киев) Кристиана Биловара, которая создавала риск нанесения травмы игроку «Полесья» Линдону Эмерллаху.

Во-вторых, призываем соответствующие органы УАФ провести проверку на независимом полиграфе главного арбитра матча Николая Балакина и арбитра VAR Дениса Шурмана с целью установления причин грубых ошибок.

В-третьих, обращаемся с требованием к председателю Комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль, консультанта по арбитражу УАФ Николы Риццоли и других соответствующих должностных лиц УАФ дать публичную оценку работы арбитров в указанных эпизодах, а также сообщить о результатах рассмотрения указанных эпизодов и мере ответственности, которая будет применена к лицам, причастным к грубым ошибкам.

И в заключение. Лично я не сомневаюсь, что руководство клуба «Динамо» (Киев) не имеет никакого отношения к грязным решениям арбитров. Причины грубых ошибок необходимо искать в другом месте, чем и должны заняться соответствующие органы УАФ», – сказал Буткевич.

судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кристиан Биловар Полесье - Динамо Линдон Эмерллаху Геннадий Буткевич Катерина Монзуль Никола Риццоли Николай Балакин
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Полесье
Комментарии 25
avk2307
Суркісу треба попросити також опублікувати розмови арбітру з моментів:
порушення на Волошині в карному майданчику
з моменту призначення пенальті за влучанняв руку Коробову і звісно за момент удару коліном в голову Пономаренку від гравця Полісся.
І треба також як Буткевич додати, що Полісся в цьому не винно (дуже правильно сказано Буткевичем, що причини треба шукати в іншому місті).
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
Barlowold
Ще хочу послухати перемовини тренерського штабу Полісся, про те, чому їхня команда грала як гімно.
Ответить
+7
Фанькин Кот
Ахметов скоро доиграется. Нас ждет свое „Кальчополи“ — с громким падением „Шахтера“, отправлением в „пердив“, а то и значительно ниже. Эпоха неприкасаемых подходит к концу, и суровый приговор футбольной истории станет закономерным итогом многолетних закулисных игр.
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
wojsergivan
везде торчат руки ахметки сидишь в лондоне и сиди воруешь электроэнергию  а одессе на свой заводик в румынии и металл туда же бывший наперсточник и карточный шулер и  в футбол лезет он в ссср на вышку уже заработал 
Ответить
+4
kadaad .
Просрали и воют!
Ответить
+2
AK.228
Намек в конце на наш Шахтер и Рината Леонидовича. Избавляемся от конкурентов чужими руками 
Ответить
+2
DK2025
Двойная ржавая мораль вместе с ротаньболлом и пенисоаыми перекочевала в Полесье. Ждите Кривбасс и вылетайте из тройки
Ответить
+1
Сказки ДАмбаса
Згадав, щоб не забуть)
Ответить
0
Bohum
Причина в тому,що замість Туреччини та Іспанії підготовку треба проходити на полігоні.Тоді буде мотивація і підвищиться рівень гри в рази.Те що ми бачимо це не футбол,це заробітки на дурняк,де платять краденим в країни.
Ответить
0
vovei
Ох как не хочется проигрывать явно проигранный матч.
Ответить
0
Footballka
Коуч Полісся казав, що до них приїджала Монзуль на базу і казала що все буде добре. Катя Катя Катерина що ти їм там на обіцяла? 
Ответить
0
Ukraine
Все чітко і пополочкам, так тримати!
Резонансний матч, де ДК не вилазило з глухого захисту. але судя зробив свою справу в сторону ДК, я про перший мяч та відсутність червоної Біловару.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
адекватна заява, особливо щодо Суркісів. 
Ответить
-2
AK.228
Геннадий, не расстраивайтесь , вам подгонят Балакина на апрельский матч Полесье -Шахтер …
Сделает как вам надо 
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Интересное противостояние …
Ответить
-8
Показать Скрыть 2 ответа
vruthiy-112
Підтримую.!!!
Ответить
-9
