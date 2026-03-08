Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полесье
08.03.2026 18:00 – FT 1 : 2
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 20:27 | Обновлено 08 марта 2026, 21:23
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире

Команда Костюка приблизилась вплотную к тройке лидеров

УПЛ

В Житомире состоялся центральный поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Динамо». Команды ведут борьбу за призовые места и их разделяли четыре очка – так что очная дуэль соперников имела очень важное стратегическое значение.

Киевляне после зимнего перерыва выиграли три матча с общим счетом 7:0, на этой неделе оформив выход в полуфинал Кубка Украины. «Полесье» выиграло два поединка, причем в прошлом туре житомиряне обыграли ЛНЗ, прервав шестиматчевую победную серию соперников и опустив черкасскую команду на вторую позицию.

Тренерский штаб «бело-синих» выставил на матч привычный стартовый состав, выходивший на предыдущие встречи чемпионата. Единственное изменение стало довольно неожиданным: Вивчаренко на левом фланге обороны заменил номинальный правый защитник Караваев. В стартовом составе «Полесья», по сравнению с победным матчем против ЛНЗ, также произошло только одно изменение. Вместо Красничи в центре обороны вышел отбывший дисквалификацию Чоботенко.

В начале поединка обе команды старались оказывать давление на соперников высоким прессингом. Футболистам удалось создать несколько острых ситуаций, которые, впрочем, нельзя назвать по-настоящему голевыми. А в середине первого тайма контратака «Полесья» завершилась точным ударом Эмерллаху. Правда, радость житомирян была недолгой. Арбитр просмотрел видеоповтор и зафиксировал нарушение правил со стороны хозяев поля.

Такая неприятность явно разозлила «волков», и они завладели преимуществом, находясь в активном поиске подступов к штрафной «Динамо». Хороший момент для взятия ворот был у Гуцуляка, который из пределов штрафной пробил рядом со штангой. А далее снова был ВАР, после которого арбитр принял уже решение в пользу «Полесья»: игра Коробова рукой и пенальти в ворота «бело-синих». Гуцуляк с 11-тиметровой отметки «паненкой» отправил мяч в цель.

Пропустив гол, киевляне перевели игру к штрафной соперников и создали отличную возможность, которую упустил Пономаренко. Форвард замкнул прострел Коробова и с трех метров чудом не попал в ворота. Пономаренко реабилитировался еще до перерыва. После навеса Коробова Волынец не сумел зафиксировать мяч, а Матвей сыграл в отборе и закатил мяч в пустой угол.

Киевляне активно начали вторую половину встречи. При этом обе команды действовали заметно осторожнее и пытались дорожить мячом. Успех гостям принесла стремительная контратака, которую бильярдным ударом завершил Пономаренко. Через несколько минут форвард был близок к хет-трику, но в этом эпизоде Волынец сыграл надежно.

Тренерский штаб «Полесья» попытался повлиять на ход игры заменами. В частности, на поле вышел один из лидеров гонки бомбардиров Гайдучик, который добавил остроты атакам «волков». Откровенно выручил свою команду Нещерет, который из «девятки» потянул мяч после удара Сарапия.

В концовке поединка «бело-синие» вполне уверенно справлялись с попытками «волков» спасти встречу и едва не увеличили свое преимущество. Близок к результативному удару был Герреро, но он метров с десяти попал в штангу. Несколько минут командам пришлось доигрывать после окончания воздушной тревоги, но на итог противостояния они не повлияли. Киевляне одержали победу и до одного очка сократили отставание от «Полесья».

В следующем туре чемпионата «Динамо» на своем поле проведет киевское дерби с «Оболонью», а «волки» будут принимать «Кривбасс».

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Гайдучик – 6,0, Федор – 6,0, Красничи – 6,0, Майсурадзе – б/о, Шепелев – б/о.

«Динамо» (замены): Тимчик – 6,5, Михайленко – 6,5, Яцик – б/о, Герреро – б/о.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Полесье» – «Динамо» - 1:2

Голы: Гуцуляк, 40 (пен.) – Пономаренко, 45+2, 59

Предупреждения: Пономаренко, 45

«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Эмерллаху (Шепелев, 83), Бабенко (Красничи, 66), Андриевский (Федор, 66) – Назаренко (Майсурадзе, 83), Краснопир (Гайдучик, 66), Гуцуляк.

«Динамо»: Нещерет – Караваев (Тимчик, 64), Михавко, Беловар, Коробов – Шапаренко (Михайленко, 73), Бражко, Пихалонок (Яцик, 81) – Редушко, Пономаренко (Герреро, 81), Волошин.

Арбитр: Николай Балакин (Киев).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ) – 6 (4) : 14 (7)
Угловые – 8:5
Оффсайды – 1:3

ПОЛЕСЬЕ - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
