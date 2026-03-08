В воскресенье, 8 марта, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют житомирское «Полесье» и киевское «Динамо». Стартовый свисток рефери Николая Балакина из Киева прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Полесье



Проект житомирского «Полесья» с момента повышения команды в классе до уровня «элитного» дивизиона был явно рассчитан не просто на пребывание команды на уровне со всеми остальными и безутешные попытки навязать борьбу за высокие позиции более именитым коллективам. «Волки» сразу начали говорить о главное «добыче» в перспективе нескольких лет, и теперь каждый болельщик может увидеть, что эти разговоры оказались подкреплены результатами.

Во всяком случае, именно о «Полесье», а даже не о черкасском ЛНЗ, который стал «зимним чемпионом», сейчас говорят в качестве главного конкурента донецкого «Шахтера» в погоне за «золотом». Хотя до «горняков» житомирянам на данный момент еще необходимо добрать восемь очков. Однако Руслан Ротань за первые полгода работы во главе команды, на фоне исторического «серебра» «Александрии», показал, что прекрасно контролирует все процессы в коллективе, и его подопечные на футбольном поле показывают, что их план работает, как часы.

В прошлые выходные в Черкассах была возможность в этом убедиться, когда «Полесье» не оставило шансов ЛНЗ в крайне важной для обеих команд дуэли. А теперь «волки» сыграют еще один не менее, а может быть и более важный матч в своем непростом календаре в начале весны. Очков команда Ротаня еще не теряла в 2026 году, но не факт, что такая тенденция получит продолжение уже через несколько часов. В первом круге также много говорили о потенциале клуба из Житомира, но в Киеве от этих разговоров не осталось и следа. Сейчас «Полесье» явно уверенно держится на информационной волне, но океан УПЛ отнюдь не курорт.

Динамо



Киевское «Динамо» в этом плане может поделиться очень горьким опытом, ведь действующий чемпион неожиданно стал первым клубом нашего «элитного» дивизиона, который решился на смену главного тренера по ходу текущего сезона. Первую часть кампании в исполнении команды под руководством Александра Шовковского по объективным причинам теперь вспоминать никто не хочет, и для того, чтобы понять, насколько сильно потеряло позиции «Динамо», достаточно лишь осознать тот факт, что даже победа над прямым конкурентом не даст возможности подняться выше четвертой строчки по итогам тура.

Очевидно, что Игорю Костюку сейчас крайне непросто. Ведь этот специалист уже с первых дней не стал перенимать наработки своего предшественника, а сразу начал перестройку на модель вертикального футбола, а также подтянул молодежь из академии клуба в стартовый состав. «Бело-синие» даже изменили внутреннюю политику. Говорят, что будут растить и продавать юных дарований в иностранные клубы за приличные деньги. И несколько кандидатов на подобные переходы уже виднеются на горизонте.

Но говорить о прогрессе «Динамо» сейчас попросту рано. Соперников в лице «Руха» (1:0) и «Эпицентра» (4:0) могла обыграть и «кризисная» команда Шовковского. А вот теперь для киевлян будет подготовлено реально сложное испытание на вершине таблицы. Потенциальная осечка будет стоить очень дорого и даже, возможно, будет идти речь об отсутствии действующего чемпиона на будущем пьедестале.

Вместе с тем, первый экзамен в тренерской карьере во главе основной команды будет сдавать и Костюк. А мы, простые болельщики, с нетерпением ждем центрального матча тура, чтобы после него начать расставлять более четкие акценты. Пока что, туман войны.

История встреч



Футбольные пути «Полесья» и «Динамо» ранее пересекались 6 раз: 4 победы киевлян, 1 – житомирян, а еще 1 встреча завершились вничью. Разница голов – 5:15. Крупнейшая победа «Полесья» – 3:2 (2023), «Динамо» – 4:0 (2002). В прошлом матче на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в конце августа прошлого года победили «бело-синие» с голами Эдуардо Герреро, Виталия Буяльского (дубль) и Назара Волошина против мяча Томера Йосефи.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Николай Балакин из Киева, который на своем счету имеет 110 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Беркут и Виктор Матяш, а резервным арбитром отработает Максим Фирсов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Денисом Шурманом и Семеном Шлончаком. У Балакина есть опыт проведения матчей с участием «Полесья» – 3 побед, 3 ничьих и 2 поражение, тогда как с «Динамо» он пересекался 13 раз – 10 побед, 1 ничья, 2 поражения.

Ориентировочные составы



«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Красничи, Михайличенко – Эмерллаху, Бабенко, Андриевский – Назаренко, Краснопир, Гуцуляк.

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Беловар, Коробов – Шапаренко, Бражко, Пихаленок – Редушко, Пономаренко, Волошин.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.43 для «Полесья» и 3.04 для «Динамо».