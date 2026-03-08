В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Центральный матч тура, от которого очень многое зависит для обеих команд. Коллектив Руслана Ротаня может отцепить преследователей, тогда как Игорь Костюк впервые получит действительно сильного соперника на внутренней арене, хотя до этого у «Динамо» уже возникали проблемы при переходе на новый игровой рисунок. Игра нервов и смешные четыре очка в турнирной таблице между клубами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.