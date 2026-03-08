Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Динамо. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полесье
08.03.2026 18:00 - : -
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 01:22 | Обновлено 08 марта 2026, 01:23
Полесье – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

08 марта 2026, 01:22 | Обновлено 08 марта 2026, 01:23
Полесье – Динамо. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Центральный матч тура, от которого очень многое зависит для обеих команд. Коллектив Руслана Ротаня может отцепить преследователей, тогда как Игорь Костюк впервые получит действительно сильного соперника на внутренней арене, хотя до этого у «Динамо» уже возникали проблемы при переходе на новый игровой рисунок. Игра нервов и смешные четыре очка в турнирной таблице между клубами.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.43 для «Полесья» и 3.04 для «Динамо». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
8 марта 2026 -
18:00
Динамо Киев
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
