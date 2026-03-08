Игорь КОСТЮК: «Запишем это себе в актив»

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк дал пресс-конференцию после победы его подопечных над «Полесьем» (2:1) в поединке 19-го тура УПЛ:

– По накалу страстей показалось, что для «Динамо» это был самый важный и ответственный матч?

– У нас каждый матч ответственный, ведь мы знаем, что есть отставание от лидеров турнирной таблицы, и сегодня мы его сократили. Конечно, игра была принципиальной, потому что команды находились рядом – «Полесье» на третьем месте, а мы – на четвертом с разницей в четыре очка. Теперь мы ее сократили до одного балла

– Наверное, вы надеялись, что Матвей Пономаренко «выстрелит» во второй части сезона, но ожидали ли вы от него такой результативности?

– Только что на флеш-интервью я говорил, что все удивляются этому. А мы не удивляемся, ведь хорошо знаем Матвея, его сильные стороны. Перейдя из команды U-19 в основной состав, он продолжает забивать в каждой игре, держать нужный уровень, создавать моменты. Но не нужно каких-то особых комплиментов, потому что ему еще есть над чем работать. В его игре пока много недостатков. Впрочем, для форварда главное – забивать голы.

– Вы знали о том, что сегодня «Динамо» забило тысячный гол в выездных матчах чемпионата?

– Я этой статистики не знал, но приятно. Запишем это себе в актив.

– Почему на левом фланге защиты сегодня играл Александр Караваев? Что с Константином Вивчаренко?

–Он заболел, нам не удалось восстановить его к матчу. Сегодня Александр был настоящим капитаном, считаю, что он хорошо сыграл. Затем мы сделали замену, выпустили Тымчика на тот фланг, потому что очень активным был правый фланг соперника, где играл Гуцуляк. Добавили свежести и не позволяли сопернику создавать много моментов.