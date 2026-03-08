Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 19:14
Полесье – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура УПЛ

Динамо

«Полесье» и «Динамо» встретились в матче 19-го тура УПЛ.

Поединок проходит в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

Полесье – Динамо – 1:1 (обновляется)

Голы: Гуцуляк, 40 (пенальти) – Пономаренко, 45+2

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
