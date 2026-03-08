Украина. Премьер лига08 марта 2026, 19:14 |
Полесье – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура УПЛ
«Полесье» и «Динамо» встретились в матче 19-го тура УПЛ.
Поединок проходит в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур
Полесье – Динамо – 1:1 (обновляется)
Голы: Гуцуляк, 40 (пенальти) – Пономаренко, 45+2
