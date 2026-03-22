  4. Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
22 марта 2026, 20:45 | Обновлено 22 марта 2026, 20:59
Также претендуют на высокие места Полесье Житомир и Динамо Киев

ФК Шахтер

​В уик-энд состоялись поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

Прошли 7 матчей, которые начали заключительную треть дистанции сезона УПЛ.

На вершине – двоевластие. Черкасский ЛНЗ переиграл львовский Рух (2:1) и опережает Шахтер по дополнительным показателям.

Динамо на выезде разгромило Александрию (5:0), а Полесье нанесло поражение Кудровке (2:0).

Далее в УПЛ – пауза для игр сборных. Матч между Зарей и Шахтером перенесен для подготовки сборной Украины к матчу отбора ЧМ со Швецией.

Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 47 очков), Полесье (42), Динамо (41), Кривбасс, Металлист 1925 (по 34), Колос (32), Заря (28).

В опасной зоне: Эпицентр (20), Рух (19), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 21-й тур

  • 18.03. 18:00. Кудровка – Полесье – 0:2
  • 19.03. 13:00. Александрия – Динамо – 0:5
  • 19.03. 18:00. Металлист 1925 – Полтава – 2:0
  • 21.03. 13:00. Кривбасс – Эпицентр – 2:1
  • 21.03. 15:30. Рух – ЛНЗ – 1:2
  • 22.03. 15:30. Верес – Колос – 0:1
  • 22.03. 18:00. Карпаты – Оболонь – 4:0
  • Матч Заря – Шахтер перенесен на более поздний срок

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 21 15 2 4 30 - 12 05.04.26 13:00 Кривбасс - ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 47
2 Шахтер Донецк 20 14 5 1 48 - 12 04.04.26 15:30 Шахтер Донецк - Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 47
3 Полесье 21 13 3 5 36 - 14 05.04.26 18:00 Полесье - Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 42
4 Динамо Киев 21 12 5 4 49 - 23 04.04.26 18:00 Динамо Киев - Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 41
5 Кривбасс 21 9 7 5 33 - 28 05.04.26 13:00 Кривбасс - ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 34
6 Металлист 1925 20 9 7 4 24 - 13 04.04.26 13:00 Колос Ковалевка - Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 34
7 Колос Ковалевка 21 8 8 5 20 - 20 04.04.26 13:00 Колос Ковалевка - Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 32
8 Заря 20 7 7 6 27 - 24 05.04.26 15:30 Оболонь - Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 28
9 Карпаты Львов 21 6 8 7 29 - 26 04.04.26 18:00 Динамо Киев - Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 26
10 Оболонь 21 6 6 9 17 - 33 05.04.26 15:30 Оболонь - Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь 24
11 Верес 20 5 7 8 16 - 24 05.04.26 18:00 Полесье - Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава 22
12 Кудровка 21 5 6 10 24 - 35 06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 21
13 Эпицентр 21 6 2 13 25 - 35 06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 20
14 Рух Львов 21 6 1 14 16 - 32 04.04.26 15:30 Шахтер Донецк - Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 19
15 Александрия 21 2 5 14 14 - 40 03.04.26 15:30 Полтава - Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь 11
16 Полтава 21 2 3 16 16 - 53 03.04.26 15:30 Полтава - Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава 9
Туран хочет видеть в Шахтере основного вратаря Бешикташа – турецкие СМИ
Полесье хочет переманить в Динамо футболиста, игравшего за сборную Украины
Соперник Шахтера – опозорился: пропустили три мяча и были разгромлены
Николай Степанов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
Бокс | 22 марта 2026, 18:49 3
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»

Александр – о назначении на должность первого вице-президента ФК «Полесье»

На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Футбол | 22 марта 2026, 08:20 12
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент

Футболиста может подписать «Трабзонспор»

Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Футбол | 22.03.2026, 05:37
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Футбол | 22.03.2026, 14:22
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Степанов получил признание после гола и победного матча Утрехта
Футбол | 22.03.2026, 18:23
Степанов получил признание после гола и победного матча Утрехта
Степанов получил признание после гола и победного матча Утрехта
Отаман
Все буде добре для найтитулованішого клуба незалежної України донецького Шахтаря 
Популярные новости
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 10
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 14
Футбол
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
21.03.2026, 13:15
Борьба
