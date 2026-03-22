Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате

​В уик-энд состоялись поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

Прошли 7 матчей, которые начали заключительную треть дистанции сезона УПЛ.

На вершине – двоевластие. Черкасский ЛНЗ переиграл львовский Рух (2:1) и опережает Шахтер по дополнительным показателям.

Динамо на выезде разгромило Александрию (5:0), а Полесье нанесло поражение Кудровке (2:0).

Далее в УПЛ – пауза для игр сборных. Матч между Зарей и Шахтером перенесен для подготовки сборной Украины к матчу отбора ЧМ со Швецией.

Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 47 очков), Полесье (42), Динамо (41), Кривбасс, Металлист 1925 (по 34), Колос (32), Заря (28).

В опасной зоне: Эпицентр (20), Рух (19), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

Читайте также: Динамо с голами Ярмоленко и Пономаренко обыграло Александрию

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 21-й тур

18.03. 18:00. Кудровка – Полесье – 0:2

19.03. 13:00. Александрия – Динамо – 0:5

19.03. 18:00. Металлист 1925 – Полтава – 2:0

21.03. 13:00. Кривбасс – Эпицентр – 2:1

21.03. 15:30. Рух – ЛНЗ – 1:2

22.03. 15:30. Верес – Колос – 0:1

22.03. 18:00. Карпаты – Оболонь – 4:0

Матч Заря – Шахтер перенесен на более поздний срок

Турнирная таблица УПЛ