  ФОТО. Динамо с голами Ярмоленко и Пономаренко обыграло Александрию
20 марта 2026, 11:47 | Обновлено 20 марта 2026, 11:49
ФОТО. Динамо с голами Ярмоленко и Пономаренко обыграло Александрию

Киевляне на выезде отгрузили 5 мячей в ворота одного из аутсайдеров

ФК Динамо

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги Динамо в гостях победило Александрию со счетом 5:0.

Первый гол был забит уже на 4-й минуте. После углового удар Вивчаренко был заблокирован, но мяч отскочил к Ярмоленко, который с правой ноги отправил его в ворота (1:0). На 20-й минуте Яцык добил мяч после сейва вратаря после удара Редушка (2:0).

На 68-й минуте Волошин опередил вратаря и забил третий мяч (3:0). Через несколько минут Редушко получил передачу от Пихальонка и с нескольких метров переправил мяч в сетку (4:0), забив свой дебютный гол за первую команду Динамо. На 83-й минуте Пономаренко после классной передачи Буяльского обыграл защитника и отправил мяч в угол ворот (5:0).

Динамо полностью контролировало игру, создавая моменты, а соперник пытался действовать только через контратаки и не представлял серьёзной угрозы для ворот Нещерета. После финального свистка киевляне отпраздновали уверенную победу (5:0).

УПЛ. 21-й тур

19 марта 2026. Александрия, стадион Ника

Александрия – Динамо – 0:5

Голы: Ярмоленко, 4, Яцик, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83

Александрия: 72. Макаренко – 20. Ващенко, 26. Кампуш, 50. Беираче, 23. Огарков (17. Андрейчик, 84) – 5. Энрике (91. Бутко, 79), 71. Шостак (47. Матеус, 54), 9. Мишньов, 67. Родригеш (44. Жонатан, 79), 27. Цара – 37. Ндиага (40. Черныш, 79)

Динамо: 35. Нещерет – 18. Тымчик (20. Караваев, 81), 4. Попов, 34. Захарченко, 2. Вивчаренко – 6. Бражко (29. Буяльский, 76), 5. Яцык (91. Михайленко, 61), 10. Шапаренко (8. Пихаленок, 61), 7. Ярмоленко (9. Волошин, 61), 70. Редушко – 11. Пономаренко

Предупреждения: Шостак, 37; Беираче, 43 – Захарченко, 47

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

Инфографика

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
