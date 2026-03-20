ФОТО. Сборники из Динамо и Полесья отправились в национальную команду
Сборная Украины в марте сыграет два матча в испанской Валенсии
Сборники Полесья и Динамо отправились на тренировочный сбор национальной команды перед решающими матчами, которые пройдут в марте.
Представители Полесья в сборной: Богдан Михайличенко, Борис Крушинский, Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий.
Игроки Динамо в сборной: Руслан Нещерет, Александр Тымчик, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Матвей Пономаренко.
Главный тренер сборной Сергей Ребров вызвал этих игроков на два мартовских матча в испанской Валенсии.
26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф к чемпионату мира 2026 против команды Швеции.
31 марта украинскую команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары Польша – Албания, либо товарищеская игра с командой, которая проиграет в той же паре.
ФОТО. Сборники из Динамо и Полесья отправились в национальную команду
