Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборники из Динамо и Полесья отправились в национальную команду
Чемпионат мира
20 марта 2026, 07:43 | Обновлено 20 марта 2026, 07:55
575
0

ФОТО. Сборники из Динамо и Полесья отправились в национальную команду

Сборная Украины в марте сыграет два матча в испанской Валенсии

575
0
ФК Динамо

Сборники Полесья и Динамо отправились на тренировочный сбор национальной команды перед решающими матчами, которые пройдут в марте.

Представители Полесья в сборной: Богдан Михайличенко, Борис Крушинский, Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий.

Игроки Динамо в сборной: Руслан Нещерет, Александр Тымчик, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Матвей Пономаренко.

Главный тренер сборной Сергей Ребров вызвал этих игроков на два мартовских матча в испанской Валенсии.

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф к чемпионату мира 2026 против команды Швеции.

31 марта украинскую команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары Польша – Албания, либо товарищеская игра с командой, которая проиграет в той же паре.

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем