ФОТО. Сборники из Динамо и Полесья отправились в национальную команду

Сборники Полесья и Динамо отправились на тренировочный сбор национальной команды перед решающими матчами, которые пройдут в марте.

Представители Полесья в сборной: Богдан Михайличенко, Борис Крушинский, Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий.

Игроки Динамо в сборной: Руслан Нещерет, Александр Тымчик, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Матвей Пономаренко.

Главный тренер сборной Сергей Ребров вызвал этих игроков на два мартовских матча в испанской Валенсии.

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф к чемпионату мира 2026 против команды Швеции.

31 марта украинскую команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары Польша – Албания, либо товарищеская игра с командой, которая проиграет в той же паре.

