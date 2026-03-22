Райо простил. Барселона минимально победила в матче Ла Лиги
Матч завершился со счетом 1:0
В воскресенье, 22 марта 2026 года, состоялся матч 29-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Райо».
Игра прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победный гол еще на 24-й минуте встречи забил защитник Рональд Араухо.
В конце матча «Райо» организовал выход 4 футболистов против одного голкипера «Барселоны», но не сумел реализовать момент и сравнять счет.
Ла Лига 2025/26. 29-й тур, 22 марта
Барселона – Райо Вальекано – 1:0
Голы: Араухо, 24
