Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Райо Вальекано – 1:0. Удар капитана. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Испании
Барселона
22.03.2026 15:00 – FT 1 : 0
Райо Вальекано
22 марта 2026, 17:56 | Обновлено 22 марта 2026, 17:57
Барселона – Райо Вальекано – 1:0. Удар капитана. Видео гола и обзор матча

22 марта прошел матч 29-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта в 15:00 стартовал матч 29-го тура испанской Ла Лиги: «Барселона» – «Райо Вальекано».

Матч пройдет в Барселоне на знаменитом стадионе – «Камп Ноу».

Капитан каталонцев Рональд Араухо забил единственный гол в матче. Уругваец переиграл соперника в воздухе и забил головой.

У гостей был шанс вырвать ничью во втором тайме, однако они упустили отличную возможность выйти один на один с вратарем «Барселоны».

В результате каталонцы одержали победу со счетом 1:0 и остались первыми в лиге.

Ла Лига. 29-й тур, 22 марта

«Барселона» – «Райо Вальекано» – 1:0

Гол: Араухо, 24

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона), асcист Жоау Канселу.
По теме:
Карпаты – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арсенал – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Барселона приближается к рекорду Ювентуса, Флик догнал Гвардиолу
Барселона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Райо Вальекано видео голов и обзор Рональд Араухо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Футбол | 22 марта 2026, 05:37 4
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей

21 марта парижане разгромили соперников 4:0 в 27-м туре Лиги 1, Илья провел все 90 минут

Хладнокровный Степанов. Гол украинца принес победу Утрехту
Футбол | 22 марта 2026, 17:37 0
Хладнокровный Степанов. Гол украинца принес победу Утрехту
Хладнокровный Степанов. Гол украинца принес победу Утрехту

Артем уверенно разобрался с защитниками и вратарем

Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22.03.2026, 08:42
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Теннис | 22.03.2026, 16:41
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Футбол | 22.03.2026, 16:40
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Популярные новости
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 50
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
21.03.2026, 11:10 2
Футбол
