Барселона – Райо Вальекано – 1:0. Удар капитана. Видео гола и обзор матча

22 марта в 15:00 стартовал матч 29-го тура испанской Ла Лиги: «Барселона» – «Райо Вальекано».

Матч пройдет в Барселоне на знаменитом стадионе – «Камп Ноу».

Капитан каталонцев Рональд Араухо забил единственный гол в матче. Уругваец переиграл соперника в воздухе и забил головой.

У гостей был шанс вырвать ничью во втором тайме, однако они упустили отличную возможность выйти один на один с вратарем «Барселоны».

В результате каталонцы одержали победу со счетом 1:0 и остались первыми в лиге.

Ла Лига. 29-й тур, 22 марта

«Барселона» – «Райо Вальекано» – 1:0

Гол: Араухо, 24