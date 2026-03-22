Барселона – Райо Вальекано – 1:0. Удар капитана. Видео гола и обзор матча
22 марта в 15:00 стартовал матч 29-го тура испанской Ла Лиги: «Барселона» – «Райо Вальекано».
Матч пройдет в Барселоне на знаменитом стадионе – «Камп Ноу».
Капитан каталонцев Рональд Араухо забил единственный гол в матче. Уругваец переиграл соперника в воздухе и забил головой.
У гостей был шанс вырвать ничью во втором тайме, однако они упустили отличную возможность выйти один на один с вратарем «Барселоны».
В результате каталонцы одержали победу со счетом 1:0 и остались первыми в лиге.
Ла Лига. 29-й тур, 22 марта
«Барселона» – «Райо Вальекано» – 1:0
Гол: Араухо, 24
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
