Коуч Барселоны: «Именно поэтому мы купили его. Он заслужил вызов в сборную»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами после домашнего матча 29-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано».

Каталонская команда благодаря голу Рональда Араухо обыграла соперника (1:0) и сохранила лидерство в чемпионате.

«Когда видишь, сколько матчей мы провели за последний месяц, я очень ценю этот результат. Да, мы не провели свой лучший матч, но и соперник сыграл очень хорошо.

В начале матча мы были недостаточно сконцентрированы. Уже на первой минуте позволили сопернику создать опасный момент. Но, опять же, меня впечатляет количество матчей в календаре.

Что скажу о нашем вратаре? Именно поэтому мы подписали Жоана Гарсию. Сегодня он провёл невероятный матч и полностью заслужил вызов в сборную. Он снова оставил наши ворота сухими.

Араухо? Я очень рад, ведь он также забил важный гол для команды. Мы должны радоваться за него. Он продемонстрировал стабильность и важен при подачах с угловых. Этот гол придаст ему уверенности. О молодых игроках скажу, что они показывают высокий уровень игры.

Травмировался ли Канселу? Он не травмирован. Поздравляю его – он провел невероятный второй тайм. Нам пришлось его заменить, но впечатляет, как он справился. Я очень рад за него и его игру. Он выступил очень хорошо», – сказав Флик.