Барселона приближается к рекорду Ювентуса, Флик догнал Гвардиолу
Каталонцы победили во всех 15 домашних матчах в текущем сезоне Ла Лиги
Победная серия Барселоны в текущем сезоне Ла Лиги насчитывает уже 15 матчей.
Очередной жертвой каталонцев стал Райо Вальекано в матче 29-го тура, в котором Барселона победила со счетом 1:0.
Более длинную победную серию в топ-5 лигах в ХХІ веке имел лишь Ювентус в сезоне 2013/14, в котором туринцы победили во всех 19 домашних матчах Серии А.
Также отметим, что Ханси Флик догнал Пепа Гвардиолу (2010-2011), которому принадлежал рекорд по количеству домашних побед подряд во главе Барселоны в Ла Лиге в XXI веке (по 15).
Победная домашняя серия Барселоны в Ла Лиге в сезоне 2025/26 (15 побед в 15 матчах)
- Райо Вальекано – 1:0
- Севилья – 5:2
- Вильярреал – 4:1
- Леванте – 3:0
- Мальорка – 3:0
- Овьедо – 3:0
- Осасуна – 2:0
- Атлетико – 3:1
- Алавес – 3:1
- Атлетик – 4:0
- Эльче – 3:1
- Жирона – 2:1
- Реал Сосьедад – 2:1
- Хетафе – 3:0
- Валенсия – 6:0
Barcelona managers with the longest winning home runs in LaLiga in the 21st century:— Squawka Dugout (@SquawkaDugout) March 22, 2026
◎ 15 - Pep Guardiola (2010-2011)
◉ 15 - Hansi Flick (current)
The record has been equalled. 👀 pic.twitter.com/i4GAUsdZhv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
