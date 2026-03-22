22 марта 2026, 18:34 | Обновлено 22 марта 2026, 18:36
Барселона приближается к рекорду Ювентуса, Флик догнал Гвардиолу

Каталонцы победили во всех 15 домашних матчах в текущем сезоне Ла Лиги

Победная серия Барселоны в текущем сезоне Ла Лиги насчитывает уже 15 матчей.

Очередной жертвой каталонцев стал Райо Вальекано в матче 29-го тура, в котором Барселона победила со счетом 1:0.

Более длинную победную серию в топ-5 лигах в ХХІ веке имел лишь Ювентус в сезоне 2013/14, в котором туринцы победили во всех 19 домашних матчах Серии А.

Также отметим, что Ханси Флик догнал Пепа Гвардиолу (2010-2011), которому принадлежал рекорд по количеству домашних побед подряд во главе Барселоны в Ла Лиге в XXI веке (по 15).

Победная домашняя серия Барселоны в Ла Лиге в сезоне 2025/26 (15 побед в 15 матчах)

  • Райо Вальекано – 1:0
  • Севилья – 5:2
  • Вильярреал – 4:1
  • Леванте – 3:0
  • Мальорка – 3:0
  • Овьедо – 3:0
  • Осасуна – 2:0
  • Атлетико – 3:1
  • Алавес – 3:1
  • Атлетик – 4:0
  • Эльче – 3:1
  • Жирона – 2:1
  • Реал Сосьедад – 2:1
  • Хетафе – 3:0
  • Валенсия – 6:0
