ВИДЕО. Украинский Холанд. Степанов забил третий мяч в Нидерландах

22 марта украинский нападающий – Артем Степанов – забил второй гол «Утрехта» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Нидерландов против «Гоу Эхед Иглс».

Артем продемонстрировал высокий уровень технических способностей, переиграв защиту соперника и голкипера на 38-й минуте.

На счету Степанова уже девять матчей за «Утрехт», три гола и одна результативная передача.

Первый тайм «Утрехт» выиграл со счетом 2:0.

