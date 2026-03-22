Нидерланды22 марта 2026, 16:17 | Обновлено 22 марта 2026, 16:19
1673
2
ВИДЕО. Украинский Холанд. Степанов забил третий мяч в Нидерландах
Артем переиграл голкипера
22 марта 2026, 16:17 | Обновлено 22 марта 2026, 16:19
1673
22 марта украинский нападающий – Артем Степанов – забил второй гол «Утрехта» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Нидерландов против «Гоу Эхед Иглс».
Артем продемонстрировал высокий уровень технических способностей, переиграв защиту соперника и голкипера на 38-й минуте.
На счету Степанова уже девять матчей за «Утрехт», три гола и одна результативная передача.
Первый тайм «Утрехт» выиграл со счетом 2:0.
ВИДЕО. Украинский Холанд. Степанов забил третий мяч в Нидерландах
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Вот пусть там и играет и не дергаеться в другие чемпионаты
Очень круто сыграл.Не по годам.
