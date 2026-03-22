  4. ВИДЕО. Украинский Холанд. Степанов забил третий мяч в Нидерландах
22 марта 2026, 16:17 | Обновлено 22 марта 2026, 16:19
ВИДЕО. Украинский Холанд. Степанов забил третий мяч в Нидерландах

Артем переиграл голкипера

Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта украинский нападающий – Артем Степанов – забил второй гол «Утрехта» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Нидерландов против «Гоу Эхед Иглс».

Артем продемонстрировал высокий уровень технических способностей, переиграв защиту соперника и голкипера на 38-й минуте.

На счету Степанова уже девять матчей за «Утрехт», три гола и одна результативная передача.

Первый тайм «Утрехт» выиграл со счетом 2:0.

Андрей Витренко
Комментарии 2
VovanSidorovi4
Вот пусть там и играет и не дергаеться в другие чемпионаты
saltim
Очень круто сыграл.Не по годам. 
