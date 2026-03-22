Степанов получил признание после гола и победного матча Утрехта

Молодой украинский нападающий – Артем Степанов – был признан лучшим игроком матча 28-го тура чемпионата Нидерландов.

Артем отличился забитым мячом в ворота «Гоу Эхед Иглз» и помог своему клубу «Утрехт» одержать домашнюю победу (2:0).

Этого оказалось достаточно, чтобы поразить болельщиков и получить индивидуальную награду.

Нападающий улучшил свою статистику голов и ассистов в составе «Утрехта»: ему удалось забить три мяча и отдать одну голевую передачу.