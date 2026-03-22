Степанов получил признание после гола и победного матча Утрехта
Артем – лучший игрок поединка против «Гоу Эхед Иглс»
Молодой украинский нападающий – Артем Степанов – был признан лучшим игроком матча 28-го тура чемпионата Нидерландов.
Артем отличился забитым мячом в ворота «Гоу Эхед Иглз» и помог своему клубу «Утрехт» одержать домашнюю победу (2:0).
Этого оказалось достаточно, чтобы поразить болельщиков и получить индивидуальную награду.
Нападающий улучшил свою статистику голов и ассистов в составе «Утрехта»: ему удалось забить три мяча и отдать одну голевую передачу.
Stepanov 😮💨@indeed 𝗣𝗢𝗧𝗠 🏆🎯 pic.twitter.com/dt6jZLOtxi— FC Utrecht (@fcutrecht) March 22, 2026
