  4. Буковина вышла в полуфинал, Арсенал укрепил лидерство, глобус для Тарасюк
05 марта 2026, 11:47 | Обновлено 05 марта 2026, 12:03
Главные новости за 4 марта на Sport.ua

ФК Буковина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 4 марта.

1. ЛНЗ не пропустил, но вылетел. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Команду ЛНЗ в серии пенальти обыграл ее бывший вратарь

2A. Арсенал обыграл Брайтон и закрепился на первом месте в АПЛ
Единственный гол в матче забил Букайо Сака

2B. Неожиданность на Этихад. Ман Сити потерял очки в матче с экс-командой Зинченко
Ноттингем Форест вставил палки в колеса горожанам

3A. Первое поражение Каррика. Ман Юнайтед уступил Ньюкаслу, пропустив на 90-й
Победу сорокам в конце матча 29-го тура АПЛ принес Вильям Осула

3B. Победный хет-трик. Челси разгромил Астон Виллу в АПЛ, оформив камбэк
Спасателем синих стал бразилец Жоао Педро

4. Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао определили второго финалиста Кубка Испании
В финале Реал Сосьедад сыграет с мадридским Атлетико

5. Вылет Марселя. В сериях пенальти определены два полуфиналиста Кубка Франции
4 марта в четвертьфинале провансальцы проиграли Тулузе, Ницца прошла Лорьян

6. ОФИЦИАЛЬНО. Француз, разорвавший контракт с Кривбассом, уехал в Казахстан
Ноа Ндомбази стал футболистом клуба Каспий

7. Калинина стартовала на турнире WTA 125 в Анталье, снова одолев Горгодзе
Ангелина в трех сетах переиграла Екатерину в матче 1/16 финала в Турции

8. Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Татьяна Тарасюк выиграла награду по итогам сезона Юниорского кубка IBU

9A. Две секунды от медали. Меркушина финишировала на 4-й позиции в спринте ЮЧМ
Промахи на рубежах разрушили результат Александры

9B. Украинка не стартовала. Определены медалисты спринта среди девушек на ЮЧМ
Трое биатлонисток из Украины выступили в гонке

10. Перевоплощение Лассины. Продлит ли Шахтер контракт с Траоре?
Шансов избавиться от буркинийца у горняков хватало, но клуб не спешил

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
