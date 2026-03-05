Буковина вышла в полуфинал, Арсенал укрепил лидерство, глобус для Тарасюк
Главные новости за 4 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 4 марта.
1. ЛНЗ не пропустил, но вылетел. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Команду ЛНЗ в серии пенальти обыграл ее бывший вратарь
2A. Арсенал обыграл Брайтон и закрепился на первом месте в АПЛ
Единственный гол в матче забил Букайо Сака
2B. Неожиданность на Этихад. Ман Сити потерял очки в матче с экс-командой Зинченко
Ноттингем Форест вставил палки в колеса горожанам
3A. Первое поражение Каррика. Ман Юнайтед уступил Ньюкаслу, пропустив на 90-й
Победу сорокам в конце матча 29-го тура АПЛ принес Вильям Осула
3B. Победный хет-трик. Челси разгромил Астон Виллу в АПЛ, оформив камбэк
Спасателем синих стал бразилец Жоао Педро
4. Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао определили второго финалиста Кубка Испании
В финале Реал Сосьедад сыграет с мадридским Атлетико
5. Вылет Марселя. В сериях пенальти определены два полуфиналиста Кубка Франции
4 марта в четвертьфинале провансальцы проиграли Тулузе, Ницца прошла Лорьян
6. ОФИЦИАЛЬНО. Француз, разорвавший контракт с Кривбассом, уехал в Казахстан
Ноа Ндомбази стал футболистом клуба Каспий
7. Калинина стартовала на турнире WTA 125 в Анталье, снова одолев Горгодзе
Ангелина в трех сетах переиграла Екатерину в матче 1/16 финала в Турции
8. Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Татьяна Тарасюк выиграла награду по итогам сезона Юниорского кубка IBU
9A. Две секунды от медали. Меркушина финишировала на 4-й позиции в спринте ЮЧМ
Промахи на рубежах разрушили результат Александры
9B. Украинка не стартовала. Определены медалисты спринта среди девушек на ЮЧМ
Трое биатлонисток из Украины выступили в гонке
10. Перевоплощение Лассины. Продлит ли Шахтер контракт с Траоре?
Шансов избавиться от буркинийца у горняков хватало, но клуб не спешил
