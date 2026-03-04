Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сенсация на Этихад. Ман Сити потерял очки в матче с экс-командой Зинченко
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.03.2026 21:30 – FT 2 : 2
Ноттингем Форест
Англия
04 марта 2026, 23:29
3

Сенсация на Этихад. Ман Сити потерял очки в матче с экс-командой Зинченко

«Ноттингем Форест» вставил палки в колеса «горожанам»

Сенсация на Этихад. Ман Сити потерял очки в матче с экс-командой Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Ноттингем Форест

В матче 29-го тура АПЛ сезона-2025/2026 «Манчестер Сити» на своем поле не сумел обыграть «Ноттингем Форест». Встреча на стадионе «Этихад» в Манчестере завершилась боевой ничьей – 2:2.

Хозяева открыли счет на 31-й минуте – отличился Антуан Семенио. После перерыва гости ответили голом Моргана Гиббса-Уайта, который сравнял счет на 56-й минуте. Уже через шесть минут Родри снова вывел «горожан» вперед.

Впрочем, удержать преимущество команда Пепа Гвардиолы не смогла. На 76-й минуте Эллиот Андерсон установил окончательный счет – 2:2.

После 29 матчей «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, имея 60 очков. «Ноттингем Форест» с 28 баллами находится на 17-й позиции и продолжает борьбу за сохранение прописки в элите.

АПЛ. 29-й тур.

Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:2
Голы: Семенио, 31, Родри, 62 – Гиббс-Уэйт, 56, Андерсон 76.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

Манчестер Сити: Доннарумма, Аит-Нури (Хусанов 77), Нунеш, Гехи, Диаш, Родри, Фоден (Доку 77), Силва, Шерки (Савиньо 82), Холанд, Семенио.

Ноттингем Форест: Селс, Уильямс, Айна, Мурило, Кунья, Миленкович, Андерсон, Сангаре, Домингес (Гэдсон-Одой 63), Гиббс-Уэйт, Жезус (Авонии 79).

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
shar013
Якийсь заголовок не правильний... Треба "Екскоманда Зінченка втратила очки з екскомандою Зінченка" 😁
Artem_Ponomar
А ось і шанси збільшити відрив для Арсеналу 
Перший Серед Рівних в бані
Не знав що в АПЛ є клуб з назвою "Екскомандазінченка" 
