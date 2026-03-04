Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.03.2026 21:30 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 марта 2026, 10:30 | Обновлено 04 марта 2026, 10:40
34
0

Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 29-го тура АПЛ начнется 4 марта в 21:30 по киевскому времени

04 марта 2026, 10:30 | Обновлено 04 марта 2026, 10:40
34
0
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Манчестер Сити – Ноттингем Форест
Смотреть трансляцию
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Борнмут – Брентфорд – 0:0. Ярмолюк появился во втором тайме. Видеообзор
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль повторил самый плохой результат в АПЛ за последние 10 сезонов
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Сити Ноттингем Форест Манчестер Сити - Ноттингем Форест
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 04 марта 2026, 07:15 3
ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Проверка перед повышением в классе

Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Футбол | 04 марта 2026, 04:02 3
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ

«Колос-2» столкнулся с кадровыми проблемами

Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду
Футбол | 04.03.2026, 08:49
Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду
Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 03.03.2026, 18:12
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
Футбол | 03.03.2026, 12:31
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 7
Футбол
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
02.03.2026, 13:22 1
Футбол
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 43
Футбол
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
02.03.2026, 21:10
Другие виды
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 3
Бокс
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
02.03.2026, 09:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем