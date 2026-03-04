04.03.2026 21:30 - : -
Англия04 марта 2026, 10:30 | Обновлено 04 марта 2026, 10:40
34
0
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 29-го тура АПЛ начнется 4 марта в 21:30 по киевскому времени
04 марта 2026, 10:30 | Обновлено 04 марта 2026, 10:40
34
0
В среду, 4 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Манчестер Сити – Ноттингем ФорестСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 марта 2026, 07:15 3
Проверка перед повышением в классе
Футбол | 04 марта 2026, 04:02 3
«Колос-2» столкнулся с кадровыми проблемами
Футбол | 04.03.2026, 08:49
Футбол | 03.03.2026, 18:12
Футбол | 03.03.2026, 12:31
Комментарии 0
Популярные новости
02.03.2026, 08:45 2
02.03.2026, 20:36 7
02.03.2026, 13:22 1
03.03.2026, 03:33 43
02.03.2026, 10:10 29
Другие виды
02.03.2026, 08:02 3
02.03.2026, 09:29 1