Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.03.2026 21:30 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 марта 2026, 21:20 | Обновлено 03 марта 2026, 21:39
23
0

Матч начнется 4 марта в 21:30 по Киеву

ФК Манчестер Сити

В среду, 4 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Манчестер Сити

Довольно неплохой сезон проводит манчестерский коллектив. После 28 туров Премьер-лиги на балансе горожан есть 59 зачетных пунктов, благодаря которым они находятся на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет 5 баллов, однако канониры сыграли на 1 игру больше. В Кубке Англии «Манчестер Сити» удалось квалифицироваться уже в 1/8 финала, где их ждет поединок против «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов англичане также прошли в 1/8 финала — там их ждет уже традиционное противостояние против мадридского «Реала».

Ноттингем Форест

Далеко не столь удачно проходит сезон для «лесников». За 28 игр чемпионата Англии клубу удалось получить всего 27 баллов, пока позволяют ему находиться на 17-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета ничтожно – всего 2 балла. С Кубка Англии клуб вылетел на стадии 1/32 финала от «Рексгема».

В Лиге Европы «Ноттингему» удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где они сыграют против «Митьюлланда».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Манчестер Сити». Коллективу удалось одержать 4 победы, а еще 1 игра завершилась выигрышем «Ноттингема». Лишь в один из этих поединков забивали обе команды.

Интересные факты

  • «Манчестер Сити» победил в каждом из 6 предыдущих матчей.
  • За 7 предыдущих поединков «Ноттингем Форест» одержал всего 1 победу.
  • «Манчестер Сити» выиграл в 7/7 предыдущих домашних поединках.
  • В 3/4 последних играх «Манчестер Сити» сохранил ворота сухими.

Прогноз

«Манчестер Сити» выглядит очевидным фаворитом игры, и я поставлю на его победу с форой -1 (коэффициент – 1.52 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
4 марта 2026 -
21:30
Ноттингем Форест
Ман Сити с форой -1 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
