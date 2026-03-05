Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.03.2026 21:30 – FT 2 : 2
Ноттингем Форест
Англия
Ман Сити – Ноттингем – 2:2. Крах чемпионских амбиций? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ 2025/26

Ман Сити – Ноттингем – 2:2. Крах чемпионских амбиций? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта Манчестер Сити и Ноттингем Форест расписали ничью в матче 29-го тура АПЛ 2025/26.

Команды сыграли на домашней арене горожан – Этихад Стэдиум. Финальный свисток зафиксировал мировую со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами в составе подопечных Пепа Гвардиолы отличились Антуан Семеньо и Родри, а у лесников забили Морган Гиббс-Уайт и Эллиот Андерсон.

Ман Сити позволил лидеру чемпионата Англии – Арсеналу – оторваться в турнирной таблице. Сейчас у канониров 67 очков, а у горожан – 60.

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта

Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:2

Голы: Семеньо, 31, Родри, 62 – Гиббс-Уайт, 56, Андерсон, 76

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест), асcист Каллум Хадсон-Одой.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити), асcист Райан Айт Нури.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), асcист Игор Жезус.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
Манчестер Сити Ноттингем Форест Манчестер Сити - Ноттингем Форест видео голов и обзор Антуан Семеньо Родри Морган Гиббс-Уайт Эллиот Андерсон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
