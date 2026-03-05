4 марта Манчестер Сити и Ноттингем Форест расписали ничью в матче 29-го тура АПЛ 2025/26.

Команды сыграли на домашней арене горожан – Этихад Стэдиум. Финальный свисток зафиксировал мировую со счетом 2:2.

Голами в составе подопечных Пепа Гвардиолы отличились Антуан Семеньо и Родри, а у лесников забили Морган Гиббс-Уайт и Эллиот Андерсон.

Ман Сити позволил лидеру чемпионата Англии – Арсеналу – оторваться в турнирной таблице. Сейчас у канониров 67 очков, а у горожан – 60.

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта

Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:2

Голы: Семеньо, 31, Родри, 62 – Гиббс-Уайт, 56, Андерсон, 76

