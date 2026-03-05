Ман Сити – Ноттингем – 2:2. Крах чемпионских амбиций? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ 2025/26
4 марта Манчестер Сити и Ноттингем Форест расписали ничью в матче 29-го тура АПЛ 2025/26.
Команды сыграли на домашней арене горожан – Этихад Стэдиум. Финальный свисток зафиксировал мировую со счетом 2:2.
Голами в составе подопечных Пепа Гвардиолы отличились Антуан Семеньо и Родри, а у лесников забили Морган Гиббс-Уайт и Эллиот Андерсон.
Ман Сити позволил лидеру чемпионата Англии – Арсеналу – оторваться в турнирной таблице. Сейчас у канониров 67 очков, а у горожан – 60.
АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта
Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:2
Голы: Семеньо, 31, Родри, 62 – Гиббс-Уайт, 56, Андерсон, 76
Видеообзор матча
События матча
