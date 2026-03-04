Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке

В Черкассах состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретились ЛНЗ и «Буковина». Команда Виталия Пономарева перед кубковым противостоянием подпортила себе настроение в чемпионате, проиграв житомирскому «Полесью» и прервав свою шестиматчевую победную серию. Буковинцы в этом году официальных игр еще не проводили, поскольку сезон в Первой лиге возобновится во второй половине марта. В турнире второго по силе украинского дивизиона «желто-черные» занимают первую позицию и близки к выходу в УПЛ.

Начало матча пришлось отложить на один час из-за воздушной тревоги. После стартового свистка соперники продемонстрировали интенсивный футбол и пытались не задерживать мяч в центре поля. Игра была насыщена большим количеством единоборств, но до острых ситуаций у ворот дело не доходило. А с течением времени игра перешла в более спокойное русло, и в действиях футболистов стала преобладать осторожность.

И все же, хозяева поля взяли мяч под контроль. Впрочем, команда Сергея Шищенко грамотно оборонялась, периодически пытаясь что-то создать у ворот соперников. Первый по-настоящему голевой момент состоялся незадолго до перерыва, когда Твердохлеб из центра штрафной не попал в ворота. «Желто-черные» ответили дальним ударом Витенчука, с которым не без труда справился Паламарчук. Этот удар так и остался единственным в створ ворот в первом тайме.

«Фиолетовые» активно начали вторую половину встречи и сразу организовали голевой момент. Твердохлеб под углом вышел один на один с Пеньковым, но не переиграл голкипера. Хозяева поля и в дальнейшем были больше нацелены на ворота, пытаясь реализовать свое территориальное преимущество. Постепенно начали проявляться разные физические кондиции команд: футболисты «Буковины» к середине второго тайма явно подустали. Хороший шанс для взятия ворот упустил Ассинор, с ударом головой которого справился Пеньков.

Последние 15 минут матча проходили под аккомпанемент атак черкасчан, пытавшихся не довести игру до серии пенальти. «Желто-черные» из последних сил оборонялись и вряд ли были против определения полуфиналиста именно в послематчевой «лотерее». В итоге, основное время игры таки завершилось безголевой ничьей.

У ЛНЗ был большой козырь – это голкипер Паламарчук, который в прошлом сезоне УПЛ установил рекорд, отбивая пенальти в шести матчах подряд в составе «Ингульца». Выручил он и в этот раз, в критичный момент серии сыграв надежно. Но сенсация в Черкассах все равно состоялась, и «Буковина» второй раз кряду стала полуфиналистом Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/4 финала.

ЛНЗ – «Буковина» - 0:0 (пен. – 4:5)

Предупреждение: Дидык, 82, Танковский, 86 – Груша, 67

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Дидык, Горин – Кузык, Танковский, Пастух, Рябов, Г. Пасич – Ассинор, Твердохлеб (Микитишин, 67).

«Буковина»: Пеньков – Сакив, Бусько, Карась (Безуглый, 77), Стасюк – Виттенчук – Дахновский, Бойчук, Груша, Подлепенец (Плакса, 67) – Кожушко (Войтиховский, 73).

Запасные: Погорелый, Балан, Безуглый, Войтиховский, Шинкаренко, Кольцов, Плакса, Тищенко, Прокопчук, Морговский, Гамолов.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Температура: 7°C