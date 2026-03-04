Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
ЛНЗ
04.03.2026 16:25 – FT 0 : 0
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Буковина
Начало матча сдвинуто с 15:30 на 16:25 из-за воздушной тревоги
Кубок Украины
04 марта 2026, 18:36 | Обновлено 04 марта 2026, 18:49
3974
50

ФК Буковина

В Черкассах состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретились ЛНЗ и «Буковина». Команда Виталия Пономарева перед кубковым противостоянием подпортила себе настроение в чемпионате, проиграв житомирскому «Полесью» и прервав свою шестиматчевую победную серию. Буковинцы в этом году официальных игр еще не проводили, поскольку сезон в Первой лиге возобновится во второй половине марта. В турнире второго по силе украинского дивизиона «желто-черные» занимают первую позицию и близки к выходу в УПЛ.

Начало матча пришлось отложить на один час из-за воздушной тревоги. После стартового свистка соперники продемонстрировали интенсивный футбол и пытались не задерживать мяч в центре поля. Игра была насыщена большим количеством единоборств, но до острых ситуаций у ворот дело не доходило. А с течением времени игра перешла в более спокойное русло, и в действиях футболистов стала преобладать осторожность.

И все же, хозяева поля взяли мяч под контроль. Впрочем, команда Сергея Шищенко грамотно оборонялась, периодически пытаясь что-то создать у ворот соперников. Первый по-настоящему голевой момент состоялся незадолго до перерыва, когда Твердохлеб из центра штрафной не попал в ворота. «Желто-черные» ответили дальним ударом Витенчука, с которым не без труда справился Паламарчук. Этот удар так и остался единственным в створ ворот в первом тайме.

«Фиолетовые» активно начали вторую половину встречи и сразу организовали голевой момент. Твердохлеб под углом вышел один на один с Пеньковым, но не переиграл голкипера. Хозяева поля и в дальнейшем были больше нацелены на ворота, пытаясь реализовать свое территориальное преимущество. Постепенно начали проявляться разные физические кондиции команд: футболисты «Буковины» к середине второго тайма явно подустали. Хороший шанс для взятия ворот упустил Ассинор, с ударом головой которого справился Пеньков.

Последние 15 минут матча проходили под аккомпанемент атак черкасчан, пытавшихся не довести игру до серии пенальти. «Желто-черные» из последних сил оборонялись и вряд ли были против определения полуфиналиста именно в послематчевой «лотерее». В итоге, основное время игры таки завершилось безголевой ничьей.

У ЛНЗ был большой козырь – это голкипер Паламарчук, который в прошлом сезоне УПЛ установил рекорд, отбивая пенальти в шести матчах подряд в составе «Ингульца». Выручил он и в этот раз, в критичный момент серии сыграв надежно. Но сенсация в Черкассах все равно состоялась, и «Буковина» второй раз кряду стала полуфиналистом Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/4 финала.

ЛНЗ – «Буковина» - 0:0 (пен. – 4:5)

Предупреждение: Дидык, 82, Танковский, 86 – Груша, 67

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Дидык, Горин – Кузык, Танковский, Пастух, Рябов, Г. Пасич – Ассинор, Твердохлеб (Микитишин, 67).

«Буковина»: Пеньков – Сакив, Бусько, Карась (Безуглый, 77), Стасюк – Виттенчук – Дахновский, Бойчук, Груша, Подлепенец (Плакса, 67) – Кожушко (Войтиховский, 73).

Запасные: Погорелый, Балан, Безуглый, Войтиховский, Шинкаренко, Кольцов, Плакса, Тищенко, Прокопчук, Морговский, Гамолов.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

ЛНЗ - БУКОВИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Муґунот Уух
Де той шлімазл, що вчора розказув, як ЛНЗ буде киян виносити?
Ответить
+12
Показать Скрыть 2 ответа
AVTO
Мабуть продали проспера та ЛНЗ трішки посипався. 
Далі робота тренера привести команду до ладу після двох поразок.
Майбутні дві гри ЛНЗ дасть зрозуміти що робиться в клубі
Ответить
+9
Фанат Шахтера
Мы обитатели донецкого подвала быстро переобуваемся. С этого момента кубок возьмет не ЛНЗ а Металист 1925😊
Ответить
+6
VadyaMetal
Дякую гравцям і тренеру Буковини за чудові емоції! Буковина - вперед!!!🤩
Ответить
+6
New Zelander
Там зі мною сперечалися коли я казав що в це міжсезоння ЛНЗ не посилилось, а послабилось. Хоча багато чуток було, що буде бозна яка трансферна кампанія. Ось вам результат цієї кампанії - випадає Проспер і Яшарі і вже нема кому їх замінити. Заміни неадекватні
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
KvlaD
Пономарев идиот полнейший, если думает на одном составе весь сезон тащить. С Полесье не прокатило и сегодня обдристались.
Ответить
+4
Павло
Та ніяка це не сенсація... 
Ответить
+3
Умник
Лнз психологически надломиться может. Буковину поздравляю
Ответить
+3
Фанат Шахтера
Это ЛНЗ только и может наш родной Шахтер  мордой по газону возить 🤬, а с сильными уже слабо?
Ответить
+2
Фанат Шахтера
Мы обитатели донецкого подвала очерь растроились из за того что эта динамка сначала вытерла ноги об наш великий клуб и вместо нас получила легкую сетку 😭😭😭
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Airwolf77
Пономарев идиот. Весь сезон одним составом, сегодня 1 замена. Потом глотнули по пенальти)) Буковину с заслуженной победой. Но Кубок будет у Динамо 
Ответить
+2
Петро
ФК шахрай коли гратиме у кубку?
Ответить
+1
BUKO_CV
Фінал ДК-БУКО
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Spaceman
Схоже,Пономарьов скоро буде звалювать..
Ответить
0
Falko
Пенальтійна магія Паламарчука раптово зникла у найпотрібніший момент.
Ответить
0
AN448
Полтава с последнего места УПЛ обыгрывала 2:1 клуб таксиста динамо👏👏
Вулверхэмптон с последнего места АПЛ вчера обыграл 2:1 клуб таксиста лузерпуль👏👏
Ответить
-1
MaximusOne
Я говорив що Шищенко це самий інтересний вітчизняний тренер на данний момент, враховуючи які слабкі тренери Туран і Костюк, можна було б попробувати його в якомусь з грандів.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
AK.229
Молодцы👏👏
Ответить
-6
Перший Серед Рівних в бані
Итого остались участники.
- Первая лига
- два доходяги одной ногой во Второй лиге
- вторая лига
Металлист 1925, на тебя последняя надежда, на тебя смотрит вся страна. 
Ответить
-8
Показать Скрыть 4 ответа
Фанат Шахтера
Ребята, расходимся, нас официально держат за идиотов! Я думал, это Кубок Украины, а это, оказывается, „Благотворительный тур Динамо по домам престарелых и детским садикам“.
​Вы только вдумайтесь в этот „героический“ путь к финалу: сначала разобранный на атомы „Шахтер“ (который сейчас играет как сборная по кёрлингу), потом мощнейший „Ингулец“ уровня второй лиги, и вот теперь — вишенка на торте — „Буковина“ в ПОЛУФИНАЛЕ! Три недокоманды подряд! Я так понимаю, в Доме футбола шары для жеребьевки „Динамо“ не просто греют, их там в сауне парят, чтобы рука сама тянулась к самому слабому сопернику из возможных. Это же надо было так умудриться: ЛНЗ хотя бы создавал иллюзию футбольного клуба, но нет — даже тут ДК подфартило, и „Буковина“ их „героически“ выбила, чтобы гранду не дай бог ножку не отдавили перед финалом.
​Такое впечатление, что сетку рисовали в офисе Суркиса карандашом, который стирает сильных соперников. Если после „Ингульца“ и этого „Шахтера“ им еще и в полуфинале играть с командой, которая в Первой лиге через раз по мячу попадает — то предлагаю „Буковине“ сразу выходить с белым флагом, а судье — вешать медаль на шею Ярмоленко еще до стартового свистка. Стыд и позор такому „спортивному“ принципу!»
Ответить
-8
Показать Скрыть 4 ответа
