Кубок Украины
ЛНЗ
04.03.2026 16:25 – FT 0 : 0
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Буковина
Начало матча сдвинуто с 15:30 на 16:25 из-за воздушной тревоги
Кубок Украины
05 марта 2026, 21:57 | Обновлено 05 марта 2026, 22:04
ШИЩЕНКО: «Задания выйти в полуфинал перед Буковиной не стояло»

Главный тренер команды из Черновцов прокомментировал кубковую игру с ЛНЗ

ШИЩЕНКО: «Задания выйти в полуфинал перед Буковиной не стояло»
УПЛ ТБ. Сергей Шищенко

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал победу над ЛНЗ в матче 1/4 финала Кубка Украины (0:0, пен. 5:4):

– Когда вы пришли в «Буковину», стояла ли задача вывести команду в Премьер-лигу? Мечтали ли вы сразу повторить прошлогодний полуфинал?

– Задача повторить выход в полуфинал, как в прошлом году, не стояла. Но я всегда говорил, что мы не исключаем этот турнир, потому что новый формат очень интересен для команд ПФЛ и дает возможность побороться за трофей. Мы готовились к этой игре, хотя сезон еще продолжается, и сделали это в хороших условиях.

Для меня это была первая серия пенальти в тренерской карьере, и я даже не знал, как себя вести в таких моментах, когда игроки пробивают послематчевые пенальти. Это невероятные эмоции. Я очень благодарен команде за эту победу.

Тренер вратарей тщательно готовился с Германом Пеньковым к серии пенальти, разбирали удары игроков ЛНЗ, показывали нарезки на планшете. И это сработало.

– До серии пенальти нужно было еще доиграть матч. Как вы готовили команду к игре с ЛНЗ и сработали ли ваши планы?

– Мы анализировали последние матчи ЛНЗ, четко понимали, как они могут играть. Подстраивались под их схему 4–4–2, а когда увидели стартовый состав, поняли, что они будут играть 5–3–2. Мы акцентировали внимание на ключевых проблемах, и это сработало.

Не могу сказать, что мы полностью доминировали в атаке. Хотелось бы более мощной агрессии, но мы готовились к тому, что ЛНЗ может быстро атаковать. Мы были готовы к этому и в большинстве моментов сыграли правильно.

– В матче, особенно в первом тайме, команда доходила до финальной трети, но не хватало завершения. Согласны?

– Да, я полностью согласен. Мы акцентировали внимание на дальних ударах и завершающих моментах. На перерыве провели анализ для игроков, и во втором тайме начали больше бить по воротам. Проблема первого тайма была в чрезмерном удержании мяча и недостатке решительности при завершении.

– По стандартному положению, когда Войтиховский вышел на поле и подача пошла на ближнюю штангу – это было решение игрока или план команды?

– У нас есть несколько вариантов при стандартах. Игроки на поле сами решили, как выполнить эту подачу, и в данном моменте выбрали правильное решение.

– Есть ли пожелания на полуфинал – какую команду вы хотели бы видеть?

– Я не могу объяснить, но перед матчем сказал ребятам, что мы обязательно пройдем ЛНЗ и тогда выиграем кубок. Я уверен, что можем побороться за трофей. Нас ждут сильные команды, и до финала нам еще нужно сыграть полуфинал. Нет пожеланий, кого хочу видеть в соперниках. Главное – ставить цель пройти в финал.

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Родион Плакса (Буковина).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Артур Микитишин (ЛНЗ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Бусько (Буковина).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Кузык (ЛНЗ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Бойчук (Буковина).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Роман Дидык (ЛНЗ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Витенчук (Буковина).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Вячеслав Танковский (ЛНЗ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Дахновский (Буковина).
Сергей Шищенко Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Буковина
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
