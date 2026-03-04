ЛНЗ – Буковина. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Кубка Украины
В среду, 4-го марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и черновицкая «Буковина». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.
Финальные раунды Кубка Украины уже в первом его розыгрыше после реформы могут стать очень неожиданными, ведь лишь три команды УПЛ сумели добраться до полуфинала. Среди них и коллектив Виталия Пономарева, который первую часть сезона завершил в статусе «зимнего чемпиона», но в прошлые выходные упустил первую строчку из-за поражения от «Полесья» (1:3). Тем временем Сергей Шищенко в «Буковине» уже успел создать многообещающий проект, который уже все ждут в следующем сезоне в УПЛ. Время протестировать, на что способны «желто-черные».
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.21 для ЛНЗ и 4.30 для «Буковины». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Буковина», за которой можно следить в украинской версии сайта.
15:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Ингульца» готов расщедриться, если его команда выйдет в полуфинал Кубка Украины
У клуба есть право расторгнуть с игроком соглашение