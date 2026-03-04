Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
04 марта 2026, 03:41
9
0

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Кубка Украины

ФК ЛНЗ

В среду, 4-го марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и черновицкая «Буковина». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Финальные раунды Кубка Украины уже в первом его розыгрыше после реформы могут стать очень неожиданными, ведь лишь три команды УПЛ сумели добраться до полуфинала. Среди них и коллектив Виталия Пономарева, который первую часть сезона завершил в статусе «зимнего чемпиона», но в прошлые выходные упустил первую строчку из-за поражения от «Полесья» (1:3). Тем временем Сергей Шищенко в «Буковине» уже успел создать многообещающий проект, который уже все ждут в следующем сезоне в УПЛ. Время протестировать, на что способны «желто-черные».

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.21 для ЛНЗ и 4.30 для «Буковины».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Буковина», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ
4 марта 2026 -
15:30
Буковина
