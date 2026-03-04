В среду, 4 марта, в Черкассах на стадионе «Центральный» состоится матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и черновицкая Буковина. Стартовый свисток рефери Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

ЛНЗ

Называть черкасский ЛНЗ сенсацией текущего сезона украинской Премьер-лиги уже как-то не актуально, так как к пребыванию команды Виталия Пономарева в верхней части и даже во главе турнирной таблицы «элитного» дивизиона уже все успели привыкнуть за прошедшее полугодие. Впрочем, всегда можно дать выдающийся рывок, но куда более важно уметь удержаться на завоеванных позициях. С этим у «сиреневых» могут быть определенные проблемы во второй части сезона.

Матч на прошлых выходных против житомирского «Полесья» это продемонстрировал. ЛНЗ отличался надежной обороной и критически малым количеством пропущенных голов даже по меркам европейских чемпионатов серьезного уровня, а но в итоге получит аж трижды в свои ворота от коллектива Руслана Ротаня (1:3). Сразу же этим воспользовался донецкий «Шахтер», поэтому черкасский коллектив уже не является лидером чемпионской гонки, да и «волки» Полесья теперь куда ближе в турнирной таблице.

Очевидно, что на волне успеха «сиреневые» пытаются зацепиться за еврокубки. А почему бы и нет? Пономарев ставит своей команде узнаваемый рисунок, во главе угла в котором стоит прагматичность – этот подход дает результаты как раз в блиц турнирах намного более качественные, чем на длинной дистанции сезона. И ля того, чтобы пробиться, например, в квалификацию Лиги Европы УЕФА, ЛНЗ может выиграть Кубок Украины, как в прошлом году сделал тот же «Шахтер».

Для выполнения этой задачи необходимо выиграть всего три матча, тогда как среди соперников нынче лишь двое представляют УПЛ, «Динамо» и «Металлист 1925». Очевидно, что этот путь короче, чем 12 матчей в чемпионате, которые остаются до конца сезона. На своем пути команда Пономарева уже выбила «Пробой» (1:0), «Металлист» (2:0) и ЛНЗ (1:0). Как видим, и тут «сухая» серия приветствуется ЛНЗ.

Буковина

Однако предстоящую игру делает интригующей отнюдь не одно лишь присутствие в нем черкасского коллектива. Тут и соперник у коллектива Пономарева будет достаточно солидный и непредсказуемый. В конце прошлого сезона Сергей Шищенко сохранил для киевской «Оболони» место среди команд «элитного» дивизиона, после чего ушел с чувством выполненного долга в проект, который уже тогда выглядел многообещающим.

Черновцы в следующем сезоне могут, и уже вполне очевидно, что будут представлены в УПЛ за счет успехов «Буковины», которая единственная в Первой лиге идет без поражений в текущем сезоне. Фантастический прогресс «желто-черного» коллектива, который после начала полномасштабного вторжения сумел не просто подняться в классе, а замахнуться на куда большие достижения. Пусть и не с первого раза имел возможность выйти в «элитный» дивизион.

Сейчас «Буковина» идет первой турнирной таблице, тогда как в Кубке уже успела выбить «Авангард» из Ладыжина (3:0), «Карпаты» (1:0), «Ниву» Тернополь (2:1). А состав под руководством Шищенка собрался… ох, тут проще найти молодого футболиста, которого еще не успели узнать болельщики УПЛ.

Олег Кожушко, Богдан Бойчук, Евгений Подлепенец, Виталий Груша, Виталий Дахновский, Вадим Витенчук, Тарас Сакив, Никита Безуглый, Герман Пеньков, Петр Стасюк – если эти имена вам о чем-то говорят, то можете легко представить, насколько серьезным может быть такой соперник даже для лидера «элитного» дивизиона. А последняя пара исполнителей еще и будут иметь личные счеты с ЛНЗ, где не пришлись ко двору во главе с тренерским штабом Пономарева. Единственный минус в этой истории – розыгрыш Первой лиги еще не возобновляли после зимы.

История встреч

Футбольные пути ЛНЗ и «Буковины» ранее пересекались один раз. В конце сентября 2021 года дубль Василия Палагнюка принес «желто-черным» победу в рамках Второй лиги Украины (2:0).

Фемида

Главным арбитром предстоящей игры станет 39-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который на своем счету имеет 45 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Думенко и Ярослав Поважный, а резервным арбитром отработает Олег Когут. У Панчишина есть опыт проведения матчей с участием ЛНЗ – 1 победа, 2 ничьих, 2 поражения, тогда как с «Буковиной» он пересекался 3 раза – по 1 победе, 2 поражения.

Ориентировочные составы

ЛНЗ: Ледвий – Драмбаев, Горин, Дайко, Путря – Танковский, Рябов – Микитишин, Беннетт – Ассинор, Авуду.

«Буковина»: Пеньков – Сакив, Безуглый, Прокопчук, Стасюк – Витенчук – Дахновский, Бойчук, Груша, Подлепенец – Кожушко.

