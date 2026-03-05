Первое поражение Каррика. Ман Юнайтед уступил Ньюкаслу, пропустив на 90-й
Победу сорокам в конце матча 29-го тура АПЛ принес Вильям Осула
Манчестер Юнайтед потерпел поражение в матче 29-го тура АПЛ 2025/26.
4 марта красные дьяволы проиграли выездной поединок Ньюкаслу на стадионе Сент-Джеймс Парк со счетом 1:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победу сорокам на 90-й минуте принес Вильям Осула. В составе хозяев также отличился Энтони Гордон (пенальти), а у гостей единственный гол забил Каземиро.
Ньюкасл с 45+1-й минуте играл вменьшинстве после удаления (две желтые) Джейкоба Ремзи.
Это поражение стало первым для Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика, который заменил Рубена Аморима на должности наставника команды в середине января. За 1.5 месяца Каррик также успел одержать шесть побед и дважды сыграть вничью.
В таблице чемпионата Англии Ньюкасл с 39 очками занимает 12-е место. У Ман Юнайтед 51 балл и третья позиция.
Топ-7 АПЛ: Арсенал (67), Манчестер Сити (60), Манчестер Юнайтед (51), Астон Вилла (51), Челси (48), Ливерпуль (48), Брентфорд (44).
Ньюкасл начал сложны для себя март с непростой победы. В этом месяце подопечные Эдди Хау также сыграют с Манчестер Сити (1/8 финала Кубка Англии, 07.03), Челси (АПЛ, 14.03), Сандерлендом (АПЛ, 22.03), а также проведут два матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны (10 и 18 марта).
АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 2:1
Голы: Гордон, 45+6 (пен.), Осула, 90 – Каземиро, 45+9
Ньюкасл: Аарон Рамсдейл, Малик Тшау, Льюис Холл, Дэн Бёрн, Киран Триппье, Джейкоб Рэмси, Харви Барнс (Джозеф Уиллок, 46), Сандро Тонали (Свен Ботман, 90+7), Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи, 84), Энтони Гордон (Уильям Осула, 85), Жоэлинтон
Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Гарри Магуайр, Люк Шоу (Мануэль Угарте, 61), Лени Йоро, Кобби Мейну (Амад Диалло, 76), Бруну Мигель Фернандеш, Нуссаир Мазрауи (Тирелл Маласия, 85), Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее, 77), Каземиро (Диогу Далот, 61), Беньямин Шешко, Матеус Кунья
Предупреждения: Джейкоб Рэмси (26), Жоэлинтон (38), Киран Триппье (80) – Брайан Мбемо (37), Люк Шоу (39), Нуссаир Мазрауи (64)
Удаление: Джейкоб Рэмси (45+1)
Фотогалерея матча
Инфографика
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|29
|19
|7
|3
|58 - 22
|14.03.26 19:30 Арсенал - Эвертон01.03.26 Арсенал 2:1 Челси22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд
|64
|2
|Манчестер Сити
|28
|18
|5
|5
|57 - 25
|14.03.26 22:00 Вест Хэм - Манчестер Сити28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити
|59
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|14
|9
|5
|50 - 38
|15.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм
|51
|4
|Астон Вилла
|28
|15
|6
|7
|38 - 30
|15.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд
|51
|5
|Ливерпуль
|29
|14
|6
|9
|48 - 39
|15.03.26 18:30 Ливерпуль - Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити
|48
|6
|Челси
|28
|12
|9
|7
|49 - 33
|14.03.26 19:30 Челси - Ньюкасл01.03.26 Арсенал 2:1 Челси21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм
|45
|7
|Брентфорд
|29
|13
|5
|11
|44 - 40
|16.03.26 22:00 Брентфорд - Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд
|44
|8
|Эвертон
|29
|12
|7
|10
|34 - 33
|14.03.26 19:30 Арсенал - Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон
|43
|9
|Борнмут
|29
|9
|13
|7
|44 - 46
|14.03.26 17:00 Бёрнли - Борнмут03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла
|40
|10
|Фулхэм
|28
|12
|4
|12
|40 - 42
|15.03.26 16:00 Ноттингем Форест - Фулхэм01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм
|40
|11
|Сандерленд
|29
|10
|10
|9
|30 - 34
|14.03.26 17:00 Сандерленд - Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд
|40
|12
|Брайтон
|28
|9
|10
|9
|38 - 35
|14.03.26 17:00 Сандерленд - Брайтон01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон
|37
|13
|Ньюкасл
|28
|10
|6
|12
|40 - 42
|14.03.26 19:30 Челси - Ньюкасл28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл
|36
|14
|Кристал Пэлас
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|05.03.26 22:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас
|35
|15
|Лидс
|29
|7
|10
|12
|37 - 48
|15.03.26 16:00 Кристал Пэлас - Лидс03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест
|31
|16
|Тоттенхэм
|28
|7
|8
|13
|38 - 43
|05.03.26 22:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити
|29
|17
|Ноттингем Форест
|28
|7
|6
|15
|26 - 41
|15.03.26 16:00 Ноттингем Форест - Фулхэм01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас
|27
|18
|Вест Хэм
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|14.03.26 22:00 Вест Хэм - Манчестер Сити28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм
|25
|19
|Бёрнли
|29
|4
|7
|18
|32 - 58
|14.03.26 17:00 Бёрнли - Борнмут03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм
|19
|20
|Вулверхэмптон
|30
|3
|7
|20
|22 - 52
|16.03.26 22:00 Брентфорд - Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон
|16
