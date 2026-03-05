Первое поражение Каррика. Ман Юнайтед уступил Ньюкаслу, пропустив на 90-й

Манчестер Юнайтед потерпел поражение в матче 29-го тура АПЛ 2025/26.

4 марта красные дьяволы проиграли выездной поединок Ньюкаслу на стадионе Сент-Джеймс Парк со счетом 1:2.

Победу сорокам на 90-й минуте принес Вильям Осула. В составе хозяев также отличился Энтони Гордон (пенальти), а у гостей единственный гол забил Каземиро.

Ньюкасл с 45+1-й минуте играл вменьшинстве после удаления (две желтые) Джейкоба Ремзи.

Это поражение стало первым для Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика, который заменил Рубена Аморима на должности наставника команды в середине января. За 1.5 месяца Каррик также успел одержать шесть побед и дважды сыграть вничью.

В таблице чемпионата Англии Ньюкасл с 39 очками занимает 12-е место. У Ман Юнайтед 51 балл и третья позиция.

Топ-7 АПЛ: Арсенал (67), Манчестер Сити (60), Манчестер Юнайтед (51), Астон Вилла (51), Челси (48), Ливерпуль (48), Брентфорд (44).

Ньюкасл начал сложны для себя март с непростой победы. В этом месяце подопечные Эдди Хау также сыграют с Манчестер Сити (1/8 финала Кубка Англии, 07.03), Челси (АПЛ, 14.03), Сандерлендом (АПЛ, 22.03), а также проведут два матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны (10 и 18 марта).

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Гордон, 45+6 (пен.), Осула, 90 – Каземиро, 45+9

Ньюкасл: Аарон Рамсдейл, Малик Тшау, Льюис Холл, Дэн Бёрн, Киран Триппье, Джейкоб Рэмси, Харви Барнс (Джозеф Уиллок, 46), Сандро Тонали (Свен Ботман, 90+7), Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи, 84), Энтони Гордон (Уильям Осула, 85), Жоэлинтон

Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Гарри Магуайр, Люк Шоу (Мануэль Угарте, 61), Лени Йоро, Кобби Мейну (Амад Диалло, 76), Бруну Мигель Фернандеш, Нуссаир Мазрауи (Тирелл Маласия, 85), Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее, 77), Каземиро (Диогу Далот, 61), Беньямин Шешко, Матеус Кунья

Предупреждения: Джейкоб Рэмси (26), Жоэлинтон (38), Киран Триппье (80) – Брайан Мбемо (37), Люк Шоу (39), Нуссаир Мазрауи (64)

Удаление: Джейкоб Рэмси (45+1)

Таблица АПЛ 2025/26