Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ньюкасл
04.03.2026 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 марта 2026, 21:50 |
19
0

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 4 марта в 22:15 по Киеву

03 марта 2026, 21:50 |
19
0
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Юнайтед

В среду, 4 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Ньюкасл

Для «сорок» текущий сезон складывается очень нестабильно. После 28 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 36 баллов, благодаря которым она находится на 13 месте турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 11 очков, на 12 зачетных пунктов «Ньюкасл» отстает от топ-5. В Кубке Англии коллектив дошел до 1/8 финала, где будет играть против «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичанам также удалось квалифицироваться в 1/8 финала – там их ждет противостояние с «Барселоной».

Манчестер Юнайтед

Для манкунианцев сезон также проходил не слишком убедительно, однако с приходом Майкла Каррика клуб просто ожил. В общей сложности, за 28 матчей чемпионата Англии «красные дьяволы» получили 51 балл, благодаря чему теперь и находятся на 3-м месте турнирной таблицы. И от 2-й, и от 7-й позиции клуб отделяет 8 баллов.

В Кубке Англии клуб вылетел еще при Рубене Амориме, проиграв «Брайтону» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ньюкасл». «Сороки» за это время одержали 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • Ни один из последних 8 матчей между клубами не завершился вничью.
  • «Манчестер Юнайтед» победил в 6/7 последних играх.
  • «Ньюкасл» проиграл 4/6 предыдущих домашних поединков.
  • «Ньюкасл» не может сохранить ворота сухими уже 11 матчей подряд.

Прогноз

Последние игры коллективов достаточно насыщены на голы, поэтому я поставлю на тотал более 2.5 (с коэффициентом 1.52 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
4 марта 2026 -
22:15
Манчестер Юнайтед
Тотал больше 2.5 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фулхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Ньюкасл - Манчестер Юнайтед прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Пихаленок забил второй гол Динамо в ворота Ингульца
Футбол | 03 марта 2026, 19:51 0
ВИДЕО. Пихаленок забил второй гол Динамо в ворота Ингульца
ВИДЕО. Пихаленок забил второй гол Динамо в ворота Ингульца

Хавбек удвоил преимущество команды Костюка

Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Футбол | 03 марта 2026, 09:04 14
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь

Украинец сам арендовал себе поле для тренировок

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
Баскетбол | 02.03.2026, 23:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 03.03.2026, 15:00
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Футбол | 03.03.2026, 07:34
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
02.03.2026, 13:22 1
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 10
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
02.03.2026, 00:02 4
Футбол
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 18
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем