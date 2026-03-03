В среду, 4 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Ньюкасл

Для «сорок» текущий сезон складывается очень нестабильно. После 28 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 36 баллов, благодаря которым она находится на 13 месте турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 11 очков, на 12 зачетных пунктов «Ньюкасл» отстает от топ-5. В Кубке Англии коллектив дошел до 1/8 финала, где будет играть против «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичанам также удалось квалифицироваться в 1/8 финала – там их ждет противостояние с «Барселоной».

Манчестер Юнайтед

Для манкунианцев сезон также проходил не слишком убедительно, однако с приходом Майкла Каррика клуб просто ожил. В общей сложности, за 28 матчей чемпионата Англии «красные дьяволы» получили 51 балл, благодаря чему теперь и находятся на 3-м месте турнирной таблицы. И от 2-й, и от 7-й позиции клуб отделяет 8 баллов.

В Кубке Англии клуб вылетел еще при Рубене Амориме, проиграв «Брайтону» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ньюкасл». «Сороки» за это время одержали 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

Ни один из последних 8 матчей между клубами не завершился вничью.

«Манчестер Юнайтед» победил в 6/7 последних играх.

«Ньюкасл» проиграл 4/6 предыдущих домашних поединков.

«Ньюкасл» не может сохранить ворота сухими уже 11 матчей подряд.

Прогноз

Последние игры коллективов достаточно насыщены на голы, поэтому я поставлю на тотал более 2.5 (с коэффициентом 1.52 по линии БК betking).